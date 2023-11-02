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【香港Web3.0】港府虛產宣言一周年　Animoca Brands︰香港監管環境急速躍進　更多同業有意落戶

股市 12:33 2023/11/02

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港產區塊鏈獨角獸Animoca Brands共同創辦人兼主席蕭逸接受本報專訪時認為，清晰行業監管有利香港（資料相片）

港府在上屆金融科技周（FinTech Week）上宣布「虛擬資產政策宣言」，過去一年本港Web 3產業發展相當迅速，包括開放散戶買賣加密貨幣，但同時爆出JPEX詐騙事件，港產區塊鏈獨角獸Animoca Brands共同創辦人兼主席蕭逸接受本報專訪時認為，清晰行業監管有利香港，而JPEX事件對行業實際影響不大，雖然對比杜拜、新加坡等地，香港虛擬資產監管正處於發展初期，但形容香港正在大幅躍進（Jumping ahead the curve）。

Animoca Brands總裁歐陽杞浚受訪時預計，香港會繼續出台虛擬資產相關監管法規，而JPEX事件並非由虛擬資產相關科技引起，而是其營運具有詐騙行為。歐陽杞浚認為，所有創新科技的營運模式與以往不同，「有時投資者唔明，但又唔問下，了解下」，導致有騙徒趁虛而入，而今次香港執法打擊行動有助保護散戶投資者。

Web3生態未如杜拜 港展決心打動企業落戶

蕭逸認為，現時香港Web 3生態未如杜拜發達，始終當地發展時間較早，但觀察到Web 3企業原在年初對香港持觀望態度，但有見香港政府展現發展決心後，更多企業願意來到香港，包括DAO（去中心化自治組織）、Web 3技術基建公司。歐陽杞浚認為，作為金融中心的香港發展Web 3具優勢，例如將真實世界資產代幣化，發展商用區塊鏈。

過去一年幣價走弱，蕭逸認為，過去12至18個月熊市影響很多公司，甚至向其尋求建議及幫助，觀察到受衝擊公司以交易所為主，而Web 3產業不同面向，包括娛樂、遊戲產業仍然向好。

對旗下項目融資持開放態度

蕭逸補充，近月NFT（非同質化代幣）價值回落，但相關交易量增加，GameFi由集中一至兩款遊戲，分散至5至6款，反映行業生態更加均衡發展。

近月Animoca Brands為旗下遊戲和元宇宙產權公司Mocaverse、棋類項目Anichess及教育遊戲庫TinyTap分別籌集資金。蕭逸表示，市場正處於整固階段，對於旗下項目融資持開放態度，同時會保持紀律考慮出手收購。

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記者：李哲毅

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