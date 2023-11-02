▲ 【中東機遇】沙特阿美據報計劃月中會見香港傳媒 為來港上市鋪路？

港交所 （00388） 9月時公布，將沙特交易所納入認可證券交易所名單，意味石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）符第二上市資格。本地傳媒最新報道指，沙特阿美罕有地計劃本月中會見香港傳媒，將講述亞洲及中國業務發展，令人揣測可能為來港上市鋪路。

報道又引述立法會金融服務界議員李惟宏表示，近來行內組成多個拜訪團到訪不同地方，並知悉有公司因此而接獲IPO生意，當中涉及中東公司，又指有規模較大、具國際業務的公司「睇緊」來港上市可能性，惟未必立刻成事，需「慢慢煲」。另外，亦有公司表示有興趣，但仍在觀望中。

沙特阿拉伯此前最新舉行未來投資倡議大會（FII），有關方面表示，香港即將推出投資沙特股市的ETF產品，涉及當地市值最大的五十多隻股票，涵蓋金融、能源、原料等行業板塊，包括沙特阿美等代表性公司。

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責任編輯︰梁浩碩