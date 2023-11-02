【阿里巴巴9988】浙江省委書記易煉紅與阿里新班子座談　蔡崇信、吳泳銘現身出席

▲ 【阿里巴巴9988】浙江省委書記易煉紅與阿里新班子座談 蔡崇信、吳泳銘均現身出席

阿里巴巴 （09988） 啟動「1+6+N」大規模組織變革，其後管理層出現變動，包括張勇退出核心管理層，改由元老之一蔡崇信接任主席，吳泳銘任CEO。有內媒指，浙江省委書記易煉紅與阿里巴巴集團新任班子在周二（31日）下午進行座談，出席者包括浙江省委會副書記劉捷和省領導王成、徐文光，阿里巴巴蔡崇信、吳泳銘等。

易煉紅指出，當地「八八戰略」實施20年來，指引浙江發生了全方位、系統性、深層蝶變，其中，阿里巴巴既是參與者、貢獻者，也是受益者，提到阿里巴巴紮根浙江、服務大局、重視科技創新，自身實現穩定發展，為浙江改革發展做出了積極貢獻。易煉紅指出，浙江正著力推動政務服務增值化改革，為包括阿里巴巴在內的廣大企業提供更廣闊舞台、更優良環境。

易煉紅：期望阿里續紮根浙江 積極服務國家科技策略

易煉紅表示，希望阿里巴巴繼續紮根浙江、服務全國、走向全球，在引領創新上下真功、求突破；要積極服務國家科技策略，積極參與高能級科創平台建設，加強前沿技術研究佈局；堅持發展和規範並重，推動平台經濟為高品質發展和高品質生活服務；積極投身公益事業；進一步抓緊抓實互聯網黨建工作。

座談時，阿里巴巴蔡崇信、吳泳銘等發表科技創新、平台建置、產業規劃、國際化發展等。

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編輯：李哲毅