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日本將通過逾8800億刺激經濟方案 減稅等措施抗通脹

環球經濟金融 13:00 2023/11/02

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日本政府周四（2日）宣布，內閣正式通過超過17萬億日圓（約8,843.32億港元）的刺激經濟方案，提出包括削減入息稅等措施，希望應對未能降溫的通脹問題。

岸田推日本3年經濟目標 抗通脹刺激增長 【下一頁】

首相岸田文雄將在同日下午，詳細解釋刺激經濟方案。當中一大措施為單次下調入息稅及住民稅，金額達3萬億日圓（約1561.03億港元），最快在2024年6月起生效。同時，方案亦將延長2024年4月屆滿的汽油﹑電力及天然氣費用補貼。

日本民眾可獲每人3萬日圓（約1,560港元）入息稅減免，住民稅則是每人1萬日圓（約520港元）。已獲減免的低收入家庭則可獲額外發放7萬日圓（約3,641港元）。

日本至2022年財政年度為止，連續兩年累計入息稅及住民稅稅收增加達3.5萬億日圓（約1820.98億港元），政府稱稅收增長將直接回饋民眾。

全球債務達307萬億美元創新高 因增長與通脹齊放緩 【下一頁】

另外，方案亦包括成立一個為期10年，價值1萬億日圓（約520.27億港元）的基金，支持企業及大學未來發展航天科技相關領域。政府亦準備提出估值達13.1萬日圓（約6,814.96億港元）的補充預算，為刺激經濟方案提供資金。

有反對人士批評方案令人難以理解，指岸田文雄提出減稅，但同時計劃加稅填補國防開支增加的財政空缺。反對派國會議員批評方案太遲及流於表面，立憲民主黨議員安住淳表示，大眾可以分辨方案是為民眾利率或是選舉目的。

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責任編輯：吳漢培

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