第五屆香港公共關係獎」得獎者誕生 聯通業界  成就卓越

▲ 香港公共關係專業人員協會主辦的「第五屆香港公共關係獎2023」完滿舉辦，並邀請香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸, GBS, JP擔任主禮嘉賓。

由香港公共關係專業人員協會主辦的「第五屆香港公共關係獎2023」於今天舉行頒獎典禮暨晚宴，並敦請香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸, GBS, JP擔任主禮嘉賓。大會共頒發28個奬項，以嘉許公關行業及傑出從業員的專業成就。黃偉綸表示：「真正的公共關係是如何說好機構的故事，即如何讓大家知道機構於社會對相關持份者的定位。此外，公共關係更重要的是令公司管理層知道社會的關心所向，不怕艱難，以結果為目標。這是相當偉大的工作，我在這裡向公共關係從業員致敬。」

▲ 香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸, GBS, JP

「第五屆香港公共關係獎」分為公關案例獎項、個人獎項及專上學生奬項三大類別，表揚業內傑出公關案例及精英。「第五屆香港公共關係獎」籌委會主席陳祖澤博士說：「香港公共關係獎在疫情後重新啟動，獲得業界熱烈支持，五十多間企業和機構分別擔任贊助機構、支持機 構 以及媒體合作伙伴，並吸引了來自不同領域的企業、機構及公關從業員競逐『公關案例獎項』和『個人獎項』。當中，除了增設『疫情應對傳訊』，我們亦新增『公關新星大獎』，旨在培育新一代的公關人才，推動公關專業的知識累積與傳承。看到本屆參賽案例水準之高，各有千秋，倍感欣慰」。

▲ 「第五屆香港公共關係獎」籌委會主席陳祖澤博士

▲ 第五屆香港公共關係獎評審團

今屆的評審團陣容鼎盛，共15位專業評審來自商界、公關行業、傳媒、非政府組織及學術界領袖挑選出得獎的公關案例。籌委會副主席兼首席評判袁金浩先生表示：「本屆各參賽者和得獎者都是一班富有責任感、富有活力、富有創意的公共關係專業人士，他們將正面的訊息，廣泛傳遞至相關持份者。我作為首席評審，亦衷心感謝來自不同企業或機構的行業精英擔任評審團成員，他們無私奉獻自己的時間和心力，以深厚而豐富的經驗，精心嚴選出優秀的得獎作品」。

▲ 「香港公共關係 」獲得業界熱烈支持，五十多間企業和機構分別擔任贊助機構、支持機構以及媒體合作伙伴。

「香港公共關係獎」自2010年由香港公共關係專業人員協會（PRPA）舉辦後已成為本港業界盛事。「香港公共關係獎」旨在提高公眾對公共關係如何成功實踐機構目標的認識，以及表揚本港業界籌劃的公共關係項目，由機構、團體，以至個人籌劃項目的專業水平和卓越成就。「第五屆香港公共關係獎」得到超過35間機構及個人贊助，12間機構支持及5家媒體合作夥伴協助，令到賽事得以順利及圓滿進行。

是次賽事就出色的公關案例，頒發了8個公關案例類別共24個獎項和特別獎項，包括「信譽 / 品牌管理」、「企業可持續發展」、「疫情應對傳訊」、「數碼傳訊」、「活動策劃及管理」、「整合營銷傳訊 」、「非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊」 及「持份者傳訊」。每個參賽類別各設一個「金獎」及兩個「銀獎」，同時頒發多個優異獎。 在所有「金獎」中再選出「最高榮譽大獎」。另設「最佳創意獎」頒發予在傳訊策略、方法及執行上最具創意且商業成效出眾的案例的案例。

此外，為表揚卓越的業界從業員，大會同時頒發「卓越公關專業人員大獎」。今屆增設「公關新星大奬」，旨在鼓勵更多年青學生加入公關行業，為未來注入更多新血和力量。

香港公共關係專業人員協會簡介

PRPA是一個由公關從業人員組成的非牟利專業團體，成立於1995年5月1日，成員包括公營及私營機構的公關人員、公關顧問公司人員及自僱公關顧問專業人員。自成立以來，一直致力推廣公共關係為專業，定期舉行會議及論壇，以促進交流及實務典範分享。本會深信公共關係在機構及香港經濟發展方面擔當重要的角色，且日益顯著。

第五屆香港公共關係獎評審團

袁金浩先生FHKloD (首席評審) 中國工商銀行(亞洲)有限公司獨立非執行董事

陳南祿教授GBS, JP 香港大學經濟及工商管理學院實務教授 (管理及商業策略)

張樹槐先生 達人傳訊董事總經理

莊偉茵女士JP 中華電力有限公司企業發展總裁

徐玉珊女士 萬寶盛華大中華有限公司大中華地區高級副總裁

馮應謙教授PhD, JP 香港中文大學香港亞太研究所所長

關則輝先生MH, JP 香港理工大學實務教授 (企業傳訊)

關偉先生 新聞博覽館有限公司董事

郭艷明女士 《信報財經新聞》總編輯

羅永聰先生 「蘇杭街一號」創辦人

伍穎梅女士 九龍巴士 (一九三三) 有限公司董事

石嘉麗女士 奧美公共關係有限公司香港區總裁

譚衛兒女士 《南華早報》總編輯

曾立基先生 縱橫公共關係顧問集團主席

楊波先生 富捷思國際合夥人暨中國區負責人



第五屆香港公共關係獎籌委會成員

主席 陳祖澤博士 GBS, JP

副主席 胡定旭教授GBS, JP、袁金浩先生FHKloD、許翠鳳女士

顧問 崔綺雲博士

秘書長 尹美玉女士

副秘書長 潘志蘊女士

委員 趙敬揚先生、林奕鈿女士、劉佩佩女士、梁瑋淇女士、盧嘉兒女士、楊美怡女士、余珏芝女士、張韵希女士

秘書處 縱橫公共關係顧問集團

贊助及支持機構



(特約)