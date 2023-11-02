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美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字

環球政治 12:11 2023/11/02

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美國眾議院新任議長約翰遜（Mike Johnson）周三（11月1日）表示，他計劃就單獨援助以色列的法案舉行投票。白宮揚言法案一旦於眾院通過，總統拜登（Joe biden）勢必否決。另外，國會預算辦公室指對以國援助法案，將擴大聯邦赤字。

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拜登上月中向國會提出緊急預算請求，向以色列與烏克蘭提供合共約1,060億美元（約8,268億港元）的援助。

但眾院共和黨人主張白宮不應捆綁處理，試圖向烏克蘭提供額外援助。他們周一（10月30日）公布單獨援以國法案，尋求透過削減國稅局（IRS）資金，向以方提供143億美元（約1,115.4億港元）。

約翰遜計劃表決單獨援以國法案。他成為議長前曾投票反對向烏克蘭提供援助，但國會共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表示，約翰遜周三表態支持為烏克蘭提供資金，但不會與以方援助合併處理。

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）指，美國預算赤字現為1.7萬億美元（約13.26萬億港元），單獨援以國法案將會增加近300億美元赤字（約2,349億港元）。

約翰遜則回應指，他不太相信國會預算辦公室的說法。

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另外，民主黨人大力反對單獨援以國法案，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）揚言該法案一旦上交參院，就會遭否決。

白宮也表示，單獨援以國法案不利於以色列、中東地區及美國自身國家安全，若法案上交拜登簽署，拜登也將否決。

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責任編輯：鄭錦玲

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