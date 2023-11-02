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【日圓走勢】日本將推17萬億日圓一籃子經濟刺激措施　日圓升至150.3、兌港元報5.19

宏觀解讀 12:09 2023/11/02

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【日圓走勢】日本將推17萬億日圓一籃子經濟刺激措施　日圓升至150.3、兌港元報5.19

日本首相岸田文雄宣布，政府將推出規模將超過17萬億日圓（約8800億港元）的一籃子經濟刺激措施，包括減稅，以促進經濟增長，同時紓緩通脹對經濟造成的衝擊。他表示，約13.1萬億日圓的支出，將通過追加預算來提供資金，若計及減稅和其他成本影響，措施規模將超過17萬億日圓。

岸田文雄：看到經濟轉型機會

據日本媒體報道，約3.5萬億日圓的個人退稅及超過1萬億日圓的低收入家庭補助，也會被納入有關計劃。

岸田文雄稱，政府看到30年來首次出現向新經濟階段轉型的機會，當中關鍵是提高企業的盈利，從而可能帶動工資上漲。

日圓連升兩日，兌每美元現報150.35，每百日圓兌港元報5.19。

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編輯：陳韻妍

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