  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTechWeek】 許正宇：綜合基金平台首階段料明年底前推出　港交所：平台由三部分組成

新經濟追蹤 14:49 2023/11/02

分享：

分享：

【FinTechWeek】 許正宇：港交所綜合基金平台首階段料明年底前推出

《施政報告》提出2024年內設立全新的綜合基金平台，擴闊香港的基金銷售網絡，財經事務及庫務局局長許正宇在金融科技周（FinTech Week）論壇上表示，新綜合基金平台（IFP）將由港交所 （00388） 營運，涵蓋零售基整個分銷周期和價值鏈，首階段計劃在明年底前推出。

許正宇指，綜合基金平台目標是更好服務投資者、基金發行人、基金經理等不同持份者，期望提高效率和透明度，減少交易、合規及行政成本，從而吸引基金經理在香港發行更多產品，同時讓中介人擴大收入來源。

許正宇又指，新平台可鋪路與其他基金市場互聯互通，包括大灣區及內地其他市場。

港交所：基金平台包括通訊、業務和資訊三大主要部分

港交所其後表示，開發中的平台將涵蓋證監會認可基金，平台初期將以「企業對企業」模式提供服務，由三個主要部分組成：

  • 通訊中心 — 一個連接基金分銷生態系統中不同參與者（例如基金經理和分銷商）的集中網絡，以促成交易；
  • 業務平台 — 涵蓋認購贖回、支付結算以及各種可選的代理人服務等功能；
  • 資訊平台 — 幫助投資者獲得更豐富的資訊，提高基金投資選擇的透明度。

港交所表示，正在評估綜合基金平台的營運模式和結構，並會繼續與政府、證監會和其他持份者就平台的開發密切合作，計劃在未來幾個月內確定平台的設計和開發框架。

證監會行政總裁梁鳳儀也表示，綜合基金平台將會為業界帶來新商機，並會促進香港零售基金市場的參與度並使其更多元化，這個平台將能便利基金分銷和公眾取覽基金投資選擇的資料，並令產品選擇更加豐富，而產品透明度亦會增加。

許正宇：正研究監管虛擬資產場外找換店

許正宇在論壇後補充，香港現管理金融資產近四萬億美元，在港登記受監管有逾2000家資產管理公司，綜合基金平台後能讓這些公司、海外參與者更好參與香港零售基金市場，投資者能獲取更多資訊，例如費用比較，形成多贏局面。

另外，香港雖然已規管虛擬資產交易平台，但部分未持牌機構以場外（OTC）找換店方式，提供虛擬資產服務，許正宇表示，正和相關部門溝通和研究如何監管OTC活動，目標是盡快訂下框架，推進立法工作。

他又提到，金管局現和銀行商討如何提供虛擬資產託管服務，將適時諮詢及提供更清晰指引。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港負資產返回近19年高位　會否誘發銀行體系危機？

相關文章：

【施政報告2023】港交所2024年建綜合基金平台　消息：長遠謀互聯互通可行性（第二版）

【FinTechWeek】余偉文預告市民聖誕去泰國旅行可用FPS支付　12月4日推港泰跨境支付互通

【FinTechWeek】梁鳳儀預告將推兩份資產代幣化指引　包括公開發售基金

【FinTechWeek】余偉文：冀明年初完成第二次發行代幣化政府綠債

開啟hket App，閱讀全文
香港交易所（00388） 許正宇 香港交易及結算所有限公司 基金 財經事務及庫務局 施政報告 Fintech 互聯互通
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

聯儲局暗示停止加息　美元美債息同步回吐

下一篇文章

【分析】華為回歸加劇智能手機市場競爭　小米季績一個指標可變成股價催化劑？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款