【FinTechWeek】 許正宇：綜合基金平台首階段料明年底前推出　港交所：平台由三部分組成

▲ 【FinTechWeek】 許正宇：港交所綜合基金平台首階段料明年底前推出

《施政報告》提出2024年內設立全新的綜合基金平台，擴闊香港的基金銷售網絡，財經事務及庫務局局長許正宇在金融科技周（FinTech Week）論壇上表示，新綜合基金平台（IFP）將由港交所 （00388） 營運，涵蓋零售基整個分銷周期和價值鏈，首階段計劃在明年底前推出。

許正宇指，綜合基金平台目標是更好服務投資者、基金發行人、基金經理等不同持份者，期望提高效率和透明度，減少交易、合規及行政成本，從而吸引基金經理在香港發行更多產品，同時讓中介人擴大收入來源。

許正宇又指，新平台可鋪路與其他基金市場互聯互通，包括大灣區及內地其他市場。

港交所：基金平台包括通訊、業務和資訊三大主要部分

港交所其後表示，開發中的平台將涵蓋證監會認可基金，平台初期將以「企業對企業」模式提供服務，由三個主要部分組成：

通訊中心 — 一個連接基金分銷生態系統中不同參與者（例如基金經理和分銷商）的集中網絡，以促成交易；

業務平台 — 涵蓋認購贖回、支付結算以及各種可選的代理人服務等功能；

資訊平台 — 幫助投資者獲得更豐富的資訊，提高基金投資選擇的透明度。

港交所表示，正在評估綜合基金平台的營運模式和結構，並會繼續與政府、證監會和其他持份者就平台的開發密切合作，計劃在未來幾個月內確定平台的設計和開發框架。

證監會行政總裁梁鳳儀也表示，綜合基金平台將會為業界帶來新商機，並會促進香港零售基金市場的參與度並使其更多元化，這個平台將能便利基金分銷和公眾取覽基金投資選擇的資料，並令產品選擇更加豐富，而產品透明度亦會增加。

許正宇：正研究監管虛擬資產場外找換店

許正宇在論壇後補充，香港現管理金融資產近四萬億美元，在港登記受監管有逾2000家資產管理公司，綜合基金平台後能讓這些公司、海外參與者更好參與香港零售基金市場，投資者能獲取更多資訊，例如費用比較，形成多贏局面。

另外，香港雖然已規管虛擬資產交易平台，但部分未持牌機構以場外（OTC）找換店方式，提供虛擬資產服務，許正宇表示，正和相關部門溝通和研究如何監管OTC活動，目標是盡快訂下框架，推進立法工作。

他又提到，金管局現和銀行商討如何提供虛擬資產託管服務，將適時諮詢及提供更清晰指引。

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