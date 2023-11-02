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【FinTechWeek】 許正宇：港交所綜合基金平台首階段料明年底前推出

新經濟追蹤 12:07 2023/11/02

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【FinTechWeek】 許正宇：港交所綜合基金平台首階段料明年底前推出

《施政報告》提出2024年內設立全新的綜合基金平台，擴闊香港的基金銷售網絡，財經事務及庫務局局長許正宇在金融科技周（FinTech Week）論壇上表示，新綜合基金平台（IFP）將由港交所 （00388） 營運，將涵蓋零售基金整個分配周期的前台及後台，以至相關價值鏈，首階段計劃在明年底前推出。

許正宇指，綜合基金平台目標令零售基金可以更好服務投資者、基金發行人、基金經理等不同持份者，作為基金的通訊、資訊和業務平台，期望提高效率和透明度透明度，減少交易、合規及行政相關成本，從而吸引基金經理在香港發行更多產品，同時讓中介人擴大收入來源。

許正宇又指，新平台可鋪路其他基金市場互聯互通，包括大灣區及內地其他市場。

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

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編輯：麥德銘

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