▲ 【香港息口】余偉文：儲局主席無排除後續加息可能 倘美息續加、港息料隨

美國聯儲局再維持利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合預期。香港金管局總裁余偉文表示，美息雖不變，但要注意通脹趨勢，通常雖然下降，但仍距離2%的目標頗遠，周期「最後一里路」不知還走多久。現時美國通脹主要動力來自服務業通脹，工資減速較慢，服務業通脹當中的住屋通脹更有少許上升，故通脹減速不明下，要留意通脹往後數據，尤其是勞工市場和房屋市場數據，才會看到通脹是否減慢下來。

余偉文說，聯儲局主席鮑威爾沒有排除會繼續加息的可能性，因為通脹未回到目標水平，現時談論減息為時尚早，他認為市場未必完全接收到這方面的訊息。

他又指，如果美息繼續上升，香港基礎利率會跟隨，港息亦會跟加，但本港貨幣市場仍然是非常有序、平穩地運作，他對情況不多擔心。

樓市方面，他指，會受到很多因素影響，包括利率、土地及房屋供求、經濟環境等，需時觀望樓價或成交，而買家或賣家都要消化市場上不同改變。

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記者：胡學能