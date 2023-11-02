【FinTechWeek】證監會更新指引　散戶特定情況下可參與「證券代幣化」（第二版）

證監會行政總裁梁鳳儀於香港金融科技周（FinTech Week）上預告，證監會今日將就證券代幣化發出兩項指引。證監會在收市後發布《有關中介人從事代幣化證券相關活動的通函》，取代2019年STO（證券型代幣）聲明，不再把所有證券型代幣一律視為「複雜產品」，若是以代幣化作爲包裝的傳統證券，例如債券或基金，可撤銷「僅限專業投資者」的限制，讓零售投資者參與。

另一份指引就為證監會認可基金產品的代幣化，提供額外指引。

根據通函內容，證監會定義的「代幣化證券」是一系列範圍更廣泛的數碼證券其中一個分類。

其他數碼證券可能使用特別、創新或複雜的結構，可能是以DLT（分布式分類帳技術，例如區塊鏈）為基礎，連結外在權利或資產，例如將現實世界資產或數碼資產的細分化權益；或將利潤分配安排以不屬傳統證券的形式代幣化。

鑑於某些數碼證券具有特別性質、條款和特點，及存在較大的法律不確定因素，零售投資者在合理情況下不大可能理解該等數碼證券，故不屬代幣化證券的數碼證券相當可能會被視為「複雜產品」。

梁鳳儀：證券代幣化不會改變底層資產內涵

梁鳳儀指出，證券代幣化不會改變底層資產內涵，而證監會認同代幣化可提升整個基金產品周期的效率，但需要關注由其引起的紀錄保存和保險風險。

她強調，若沒有足夠監管，託管、保險不會參與資產代幣化。在零售投資者參與方面，梁鳳儀表示，證監會的原則是，只有在產品生態趨成熟，而且中介機構受到監管，才會讓散戶參與，正如去年起容許基金公司推出追蹤傳統交易所期貨的加密貨幣ETF，今年起引入虛擬資產交易平台監管制度。

在生成式人工智能（generative AI）發展上，梁鳳儀重申， 機構要應用人工智能時，必須有充足理解，若出現失當行為，監管機構「不會逮捕AI，但是管理層需要為此負責」，而財富管理、散戶經紀行對生成式AI 提升客戶服務質素，但要考慮是否需要在高風險環節有真人參與。

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記者：麥德銘