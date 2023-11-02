▲ 【FinTechWeek】梁鳳儀預告將推兩份資產代幣化指引 包括公開發售基金

證監會行政總裁梁鳳儀於香港金融科技周（FinTech Week）上預告，證監會今日將發出兩項指引，內容包括對資產代幣化的風險管理、監管預期以及公開發售基金的額外保障要求，特別關注盡職審查、託管、交易和轉手紀錄安排。梁鳳儀指出，基金代幣化不會改變資產內涵，而證監會認同代幣化可提升整個基金產品周期的效率，但需要關注由其引起的紀錄保存和保險風險。

她強調，若沒有足夠監管，託管、保險不會參與資產代幣化。在零售投資者參與方面，梁鳳儀表示，證監會的原則是，只有在產品生態趨成熟，而且中介機構受到監管，才會讓散戶參與，正如去年起容許基金公司推出追蹤傳統交易所期貨的加密貨幣ETF，今年起引入虛擬資產交易平台監管制度。

在生成式人工智能（generative AI）發展上，梁鳳儀重申， 機構要應用人工智能時，必須有充足理解，若出現失當行為，監管機構「不會逮捕AI，但是管理層需要為此負責」，而財富管理、散戶經紀行對生成式AI 提升客戶服務質素，但要考慮是否需要在高風險環節有真人參與。

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記者：麥德銘