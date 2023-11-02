【AI狂潮】英國投資22億元　研AI超級電腦

▲ 英國政府宣佈將投資2.25億英鎊（約22億港元）來研究AI超級電腦，取名為Isambard-AI。

英國日前召集27國政府代表、學術和企業界人士，由昨（1日）起至今日，於倫敦舉辦全球首屆人工智能（AI）安全高峰會。在其正討論如何共同管制AI技術帶來的風險之際，高峰會的首日，英國政府宣佈將投資2.25億英鎊（約22億港元）來研究AI超級電腦，取名為Isambard-AI。

英國政府表示，Isambard-AI將會是英國最先進電腦，一旦完成，「將比英國目前最快超級電腦，快達10倍」。 該Isambard-AI超級電腦之名，來自19世紀初的著名英國工程師Isambard Brunel，並會放置於當地的布里斯託大學（Bristol University），於其國家複合材料中心（Nationl Composites Centre）自備冷卻系統的數據中心內運行，預計2024年夏季投入運作。

Isambard-AI將由科企HPE（Hewlett Packard Enterprise）助力建造，使用多達5,448枚NVIDIA的GH200 Grace Hopper芯片，提供達21 exaFLOPS的AI運算能力，或是每秒2,100萬兆次運算，以大幅快速AI模型訓練。

【AI應用】Nvidia芯片開發過程 引入AI聊天機械人輔助

【AI模型】阿里雲推「通義千問」2.0 助企業釋放生成式AI潛力

擬為先進生產技術 提供支援

據外電指，將超級電腦Isambard-AI置於國家複合材料中心，主要為先進材料和先進生產技術等領域提供支援，另預期為多個領域包括：先進機械人學、資料分析、藥物、氣候變遷研究等提供服務。

除了Isambard-AI，該中心還配備另一部超級電腦「Isambard-3」，採用了384枚以Arm為基礎的NVIDIA Grace芯片，提供2.7 petaFLOPS的FP64尖峰運算能力。Isambard-3還是全球最慳電超級電腦之一，僅耗電270kW，並會早於Iambard-AI，在明年春季投入運作。

責任編輯：張寶燕



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：