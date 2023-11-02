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【最優惠利率】滙豐恒生中銀渣打4大行齊不加P　經絡：港銀年內仍可能加息

股市 16:18 2023/11/02

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【最優惠利率】滙豐恒生中銀渣打4大行齊不加P　經絡：港銀年內仍可能加息

美國聯儲局維持利率不變。繼HSBC滙豐 （00005） 宣布不上調港元最優惠利率（P）後，中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 和渣打香港都公布維持最優惠利率不變，滙豐、中銀和恒生港元最優惠利率維持在5.875厘，渣打香港最優惠利率則為6.125厘。本地主要銀行前一次加P為今年7月，當時滙豐等加息0.125厘。

11月香港主要銀行港元最優惠利率和活期利率

銀行港元最優惠利率P（厘）港元活期儲蓄利率（厘）*
滙豐5.8750.875
中銀5.8750.875
渣打6.1250.875
恒生5.8750.875
*個別銀行會為理財額滿特定門檻的賬戶，提供額外年利率，或對結餘額低於5000元賬戶不提供利率。一切以各銀行公布為準

按揭听本港拆息將續維持高水平一段時間

港銀雖然逾3個月未有上調最優惠利率，但多家銀行調高新造按揭利率，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，銀行將繼續密切注視市場動向，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除再多一次上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘左右，其後港美息口將暫時見頂並維持高位一段時間，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

曹德明表示，美國失業率仍保持低位，油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏及以巴等地緣政治問題令通脹前景仍存在很多不確定性，相信聯儲局將繼續密切觀察市場狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，相信目前暫未有調頭減息的機會，而美息高企下，料本港拆息將繼續維持高水平一段時間。。

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