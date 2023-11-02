  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最優惠利率】 滙豐恒生維持港元最優惠利率5.875厘不變　經絡：不排除港銀再加一次P

股市 13:12 2023/11/02

分享：

分享：

美國聯儲局維持利率不變。HSBC滙豐 （00005） 宣布，維持港元最優惠利率（P）5.875厘。滙豐對上一次於2023年7月28日調整P息，當時加息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，戶口結餘在5000港元以上的賬戶，可獲年利率0.875厘。滙豐給予全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

恒生銀行亦指，該行港元最優惠年利率維持於5.875厘，港元儲蓄存款年利率亦維持不變。

本港拆息將續維持高水平一段時間

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，銀行將繼續密切注視市場動向，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除再多一次上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘左右，其後港美息口將暫時見頂並維持高位一段時間，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

曹德明表示，美國失業率仍保持低位，油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏及以巴等地緣政治問題令通脹前景仍存在很多不確定性，相信聯儲局將繼續密切觀察市場狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，相信目前暫未有調頭減息的機會，而美息高企下，料本港拆息將繼續維持高水平一段時間。

相關文章：

【美國加息】「新債王」岡拉克︰隨著經濟惡化、明年進入衰退　利率將會下跌

【香港加息】金管局維持基本利率5.75厘不變　未確定加息周期是否完結、高息環境或維持一段時間

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港負資產返回近19年高位　會否誘發銀行體系危機？

港股 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】領展升逾6%　小米升近6%破頂　滙豐、美團逆市軟　恒指午後升近200點（不斷更新）

下一篇文章

【FinTechWeek】余偉文：冀明年初完成第二次發行代幣化政府綠債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款