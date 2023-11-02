【最優惠利率】 滙豐恒生維持港元最優惠利率5.875厘不變　經絡：不排除港銀再加一次P

美國聯儲局維持利率不變。HSBC滙豐 （00005） 宣布，維持港元最優惠利率（P）5.875厘。滙豐對上一次於2023年7月28日調整P息，當時加息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，戶口結餘在5000港元以上的賬戶，可獲年利率0.875厘。滙豐給予全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

恒生銀行亦指，該行港元最優惠年利率維持於5.875厘，港元儲蓄存款年利率亦維持不變。

本港拆息將續維持高水平一段時間

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，銀行將繼續密切注視市場動向，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除再多一次上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘左右，其後港美息口將暫時見頂並維持高位一段時間，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

曹德明表示，美國失業率仍保持低位，油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏及以巴等地緣政治問題令通脹前景仍存在很多不確定性，相信聯儲局將繼續密切觀察市場狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，相信目前暫未有調頭減息的機會，而美息高企下，料本港拆息將繼續維持高水平一段時間。

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