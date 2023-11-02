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【FinTechWeek】余偉文預告市民聖誕去泰國旅行可用FPS支付　12月4日推港泰跨境支付互通

新經濟追蹤 11:36 2023/11/02

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【FinTechWeek】余偉文預告市民聖誕去泰國旅行可用FPS支付　12月4日推跨境支付互通

金管局總裁余偉文出席金融科技周（FinTech Week）後表示，金管局和泰國央行於今年12月4日推出轉數快和泰國PromptPay互聯互通，聖誕新年假當市民遊泰，便可在泰國當地超過800萬個商戶用香港轉數快，掃描二維碼便可支付，屆時便不一定要換夠泰銖才可去遊泰。12月4日後，泰國遊客來港，亦可在可接受轉數快支付的一些商戶用PromptPay掃碼支付。

系統流量承載方面，余偉文表示，雙方的支付系統每日都有很多人使用，雙方的系統可以應付流量加大，尤其是聖誕假、新年等這些旅客較多的日子，都完全沒有問題。

余偉文指香港和泰國是次安排加大市民旅遊時方便，希望往後這些雙邊、甚至多邊的互聯互通，都可繼續探討。

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