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A Frozen Holiday Wish Hot Toys 舉辦《魔雪奇緣》主題活動 「魔雪祈願初冬COS祭」

全新系列 COSBABY & COSBI 迷你人偶登場 優先打卡夢幻水晶許願樹 披髮愛莎超仙氣 粉絲必入！

都會情報 11:00 2023/11/02

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香港迪士尼全新園區—「魔雪奇緣世界」於今年正式開放，相信粉絲們都做足準備參觀女王愛莎的冰雪皇宮！踏入初冬，世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys (www.hottoys.com.hk) 帶你沉浸式體驗冰雪魔法，舉辦《魔雪奇緣》主題活動—「魔雪祈願初冬COS祭」！全新《魔雪奇緣》系列 Cosbaby(S) 迷你珍藏人偶以及Cosbi 盲盒迷你人偶即日起登陸各大Hot Toys專門店，實現冰雪女王造型巡禮！其中位於海港城的Hot Toys 專門店Rebel Base 更率先換上新裝，設有多個打卡位及獨家活動，一眾粉絲由11月11日起可即場換購《魔雪奇緣》Cosbi許願卡，寫下願望後便可掛到中央超吸睛的冰雪水晶許願樹上，一同參加這場魔法祈願祭典！

本次發佈的新品如下：
1. 《魔雪奇緣》愛莎、安娜 Cosbaby(S) 迷你珍藏人偶
2. 《魔雪奇緣》Cosbi 盲盒迷你人偶

購物禮遇: Rebel Base「魔雪祈願初冬COS祭」獨家活動
由11月11日起，凡於Hot Toys 專門店— Rebel Base 購買任何產品
即可加$10換購禮品套裝：
《魔雪奇緣》Cosbi許願掛卡 及 Cosbi紙袋

*以上禮品單次購物最多可換購各乙個，數量有限，換完即止
更多詳情將於Hot Toys Secret Base、Rebel Base Facebook 及 hottoyshk Instagram 內公佈

《魔雪奇緣》愛莎、安娜 Cosbaby(S) 迷你珍藏人偶

Hot Toys除了精於高度還原1:6比例珍藏人偶外，還致力研發不同人偶系列，Cosbaby (S) 迷你珍藏人偶系列將各式各樣的電影/劇集角色化身為可愛的Q版人物，以趣緻得意的baby form形態呈現，實行以逗趣的可愛路線俘虜一眾粉絲。Hot Toys參照《魔雪奇緣》兩位主角的經典造型，推出兩款愛莎和安娜兩款Cosbaby(S) 迷你珍藏人偶。分別是施展冰雪魔法的愛莎以及決心登上雪山尋找姐姐的安娜。人偶連地台高約13cm，愛莎的長裙加上閃粉點綴，長髮使用珠光塗裝，全身散發冰雪魔法；自信勇敢的安娜大步向前，以經典北歐冬日造型登場，塗裝細緻還原了裙擺上的花卉彩繪圖案，絕對是今季粉絲必入新品！小朋友才會做選擇，fans全都要！大家直接把姐妹二人入手就沒錯！

《魔雪奇緣》Cosbi 盲盒迷你人偶

提到《魔雪奇緣》第二集你會想起哪一個名場面？安娜最終成為女王的情景、還是愛莎接納自我後的華麗變身呢？除了Cosbaby(S) 迷你珍藏人偶外，Hot Toys嚴選8個角色造型，推出《魔雪奇緣》Cosbi 盲盒迷你人偶，勢必掀起盲盒新瘋潮！一整盒內置8個基本款和1個隱藏款式，每款尺寸約為 9cm，配以獨立保密包裝，把各個角色縮小同時還原上精緻可愛的造型。地台以拼圖概念所設計，可互相連接在一起，讓此盲盒系列盒滿載高度收藏與玩味性！

這次共推出8個基本款分別為：
小白、基斯托夫、安娜（冰橇版）、安娜（秋服版）、安娜（阿德爾女王版）、
愛莎（水靈版）、愛莎（施魔法版）、以及愛莎（冰雪女王版），
而小白（絨毛版）將會以隱藏款式登場！

無論是策騎水靈馬The Nokk的愛莎，還是與小白一同坐上冰橇的安娜，每款Cosbi人偶的設計一絲不苟，使人回味各個印象深刻的名場面。迷你化後的塗裝絕不馬虎，配件細節滿滿，絕對是給Frozen Fans 的誠意之作！

上述產品將於以下地點陸續發售:
📍 Hot Toys 專門店 
•   Secret Base: 旺角彌敦道信和中心20樓
•   Rebel Base: 尖沙咀海港城海運大廈地下OT G52號舖
•   Echo Base: 銅鑼灣百德新街 Fashion Walk 地下12-14號舖
📍 全線LOG-ON: https://logon.com.hk/pages/store-locator
📍 全線IDEAS: https://www.instagram.com/ideas.hongkong/?hl=en

愛莎 Cosbaby(S) 迷你珍藏人偶 HK$158

安娜 Cosbaby(S) 迷你珍藏人偶 HK$158

《魔雪奇緣》 Cosbi 盲盒迷你人偶 每個HK$79

(特約)

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