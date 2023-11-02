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【串流音樂】Apple Music入門訂閱方案　本月起終止使用

科技 11:56 2023/11/02

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如果訂閱了Apple Music語音點播（Voice Plan）計劃，官方表示於最後一次付費訂閱使用期結束後，將自動關閉續訂功能，並建議移轉至其他Apple Music訂閱方案。

蘋果Apple Music入門訂閱方案「語音點播（Voice Plan）」自2021年宣佈推出，本港語音點播Voice Plan每月收費僅28元。據蘋果早前在技術支援頁面指，該Apple Music入門方案會由本月起終止提供使用。

如果訂閱了Apple Music語音點播計劃，官方表示於最後一次付費訂閱使用期結束後，將自動關閉續訂功能，並建議移轉至其他Apple Music訂閱方案。

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該語音點播計劃可以讓用戶透過所有支援Siri的裝置，包括HomePod mini、AirPods、iPhone或等蘋果裝置，以及在使用CarPlay時，要求Siri播放音樂。點播目錄亦有超過9,000萬首歌曲、數以萬計的歌單，以及可收聽Apple Music電台。

蘋果未有以新聞稿等方式明言結束訂閱方案原因，惟外界估計該方案沒有歌詞、MV內容、空間音訊及無損壓縮音訊，可能因此無法吸引太多人訂閱。

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目前本港的Apple Music入門訂閱方案為學生方案，月費為33元。需注意的是，官網表示「只限大專院校學生，須通過驗證」。而個人方案月費為63元；家庭方案則為98元，可讓最多6人共用。若6人共用，人均月費僅16.4元。

責任編輯：張寶燕

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