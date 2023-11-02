【以巴戰爭】以軍續轟難民營釀近200死 聯合國指可能屬戰爭罪

以色列連續兩日轟炸加沙地區（Gaza）的Jabalia難民營，據報造成最少195人死亡。以軍聲稱再次空襲當地匿藏的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）武裝分子，強調一切按精準情報行動。聯合國官員指出，以軍可能干犯戰爭罪。

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以軍周三（1日）再次轟炸難民營，哈馬斯的媒體辦公室宣稱，襲擊使最少195人喪生，約120人被埋在瓦礫下落不明，傷者人數最少接近800人。

難民營附近的醫院醫生表示，送院約400人中120人已死亡。據悉，屍體以驚人的速度被放置在醫院停屍間，數量之多甚至需要在醫院外露天擺放。

以軍發言人指行動針對哈馬斯高層指揮官比埃里（Ibrahim Biari），指他參與策劃突襲以色列，並利用難民營下的地道系統主導加沙北部的戰鬥。以軍稱已擊斃比埃里及多名武裝分子，而且難民營建築坍塌是與地道被摧毀有關。

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以軍聲明強調，轟炸難民營是基於精準情報，聲稱另外擊斃哈馬斯反坦克導彈部隊領袖Muhammad A'sar。以軍批評哈馬斯蓄意在民用建築附近建立據點，罔顧加沙平民性命。

哈馬斯否認有高層人員傷亡，並指空襲導致7名人質死亡，其中3人持有外國護照。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，基於平民傷亡及破壞規劃，認為以軍轟炸難民營或屬不合比例攻擊，可能違反戰爭罪。

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責任編輯：吳漢培