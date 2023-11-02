【以巴戰爭】加沙邊境口岸重開 數百外國人及受傷巴人撤離

以巴戰爭爆發數周以來，埃及接壤加沙（Gaza）的陸路邊境周三（1日）首度重開，容許數百名外國公民及受重傷的巴勒斯坦人撤離加沙。

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截至當地周三晚，已有最少335名雙重國籍人士和76名重傷者過境，預計未來的過境人數會繼續上升，包括多名受傷需入院治療的巴勒斯坦人。

當日獲准撤離加沙的外籍人士，分別來自英國、澳洲、奧地利、保加利亞、捷克、芬蘭、印尼、日本和約旦的公民，也有多個援助組織的工作人員。

僅少數受僱於國際組織的美國公民獲准撤離，美國總統拜登（Joe Biden）預計未來幾天會有更多國民撤離加沙。

外媒引述加沙邊境的目擊者指，數十人與車輛匆匆穿過通往埃及的邊境，部分撤離人士更帶同財物離開。

其後有救護車接載傷者到埃及的臨時醫院，包括一名用多層繃帶包紥腹部的男童，埃及一方指撤離加沙的重傷巴人多達90人。

其中一名成功進入埃及的約旦公民侯賽因（Umm Saleh Hussein）表示，水電短缺對加沙人而言已是微不足道的困難，而空襲才是更大挑戰，造成恐慌及大量家庭喪生。

另一位約旦公民侯賽因（Saleh Hussein）表示，她半夜收到消息指自己在撤離名單上。

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不過仍有大量雙重國籍人士和外國公民滯留加沙，有澳洲公民一家返回加沙探親，丈夫上月提早返回悉尼，而妻兒則因戰爭而無法撤離，兩名孩子更因炮火聲無法入睡。

也有雙重國籍人士被列入首批撤離名單，卻未有接獲使館通知撤離，或使館未能提供安全通道供他們前往邊境口岸。

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責任編輯：鄭錦玲