【港股收市】領展、小米升6%　美團逆市跌近1%　恒指升128點、成交711億（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股彈逾100點。恒指高開180點，早段曾升最多357點，高見17459點，重上20天綫，惟未能企穩，升幅逐步收窄，恒指升128點，收報17230點，成交略回升至711億元。科指升1.6%，報3813點。領展 （00823） 、小米 （01810） 升6%，美團 （03690） 逆市跌近1%，蔚小理升逾2%至7%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 小米 15.08 +6.1 +24 130 友邦 68.30 +1.3 +16 368 阿里巴巴 80.50 +1.1 +14 20 工行 3.78 -0.5 -2 3 藥明生物 47.00 -1.9 -5 38 美團 108.00 -0.9 -9 -

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分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【17：28】【FinTechWeek】金管局：批發層面央行數碼貨幣入開發階段 料明年推最簡可行產品

【17：02】【業績│HKBN】香港寬頻全年蝕近12.7億元 末期息20仙 股息率13.7厘

【16：54】【Vanguard】領航變相撤出中國市場 關閉上海辦事處

【港股市況】領展 （00823） 、小米 （01810） 升6%，美團 （03690） 逆市跌近1%，蔚小理升逾2%至7%，恒指升128點，收報17230點，成交711億元。科指升1.6%，報3813點。

【16：00】恒指U盤前升133點，報17235點。

【15：41】恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 尾市轉跌1%，恒大 （03333） 升近2%。

【15：30】恒指尾市升約97點，報17199點，科指升1.3%，報3802點。

【15：21】東方甄選 （01797） 尾市跌逾8%，低見28.25元。

【15：10】半新股極兔速遞 （01519） 升4%，高見12.6元創上市後新高。

【14：59】國美 （00493） 挫11%，低見0.031元破底。

【14：51】港股升幅進一步收窄至百點內，報17190點，升88點。科指升1.3%，報3801點。美團 （03690） 跌2%，低見106.7元。

【14：49】聯想 （00992） 造好升4%，高見9.44元。

【14：41】美團 （03690） 跌幅擴至逾1%，低見107.5元，大市升幅收窄至117點，報17218點，科指升1.4%，報3805點。

【14：34】恒地 （00012） 一度升逾5%，高見21.6元。

【14：33】亞洲電視 （00707） 升逾43%，高見0.035元，成交141萬元。

【14：23】國美 （00493） 跌近3%，低見0.033元破底。天眼查App顯示，海南國美電器有限公司因通過登記的住所或者經營場所無法聯系，被海南省市場監督管理局列入經營異常名錄。海南國美電器2014年2月成立，由國美全資持股。

【14：21】雲頂新耀 （01952） 股價升逾7%，破頂高見32.2元。

【13：34】領展 （00823） 最新升逾7%，高見38.5元。領展將於下周公布業績。

【13：33】中芯國際 （00981） 逆市跌逾1%，低見23.55元。

【13：24】大市升幅午後收窄至約140點，報17242點，科指升1.8%，報3819點。

【13：12】百勝中國 （09987） 跌幅收窄至2%，報347.2元，今早曾破底低見326.8元。

【13：10】【FinTechWeek】余偉文：冀明年初完成第二次發行代幣化政府綠債

【13：02】港股午後初段升近200點，報17294點，升192點，科指升2.2%，報3835點。

【12：29】【中東機遇】沙特阿美據報計劃月中會見香港傳媒 為來港上市鋪路？

【12：19】【阿里巴巴9988】浙江省委書記易煉紅與阿里新班子座談 蔡崇信、吳泳銘現身出席

【12：12】【最優惠利率】 滙豐維持港元最優惠利率5.875厘不變

【12：08】【FinTechWeek】 許正宇：港交所綜合基金平台首階段料明年底前推出

【12：00】恒生指數半日升206點，報17307點，成交414.9億元。科指升2.3%，報3837點。領展 （00823） 升逾6%，小米 （01810） 升近6%破頂，美團 （03690） 、滙豐 （00005） 逆市偏軟。蔚小理升4%至8%。

【12：00】【香港息口】余偉文：儲局主席無排除後續加息可能 倘美息續加、港息料隨

【11：55】【FinTechWeek】梁鳳儀預告將推兩份資產代幣化指引 包括公開發售基金

【11：40】【FinTechWeek】余偉文預告市民聖誕去泰國旅行可用FPS支付 12月4日推港泰跨境支付互通

【11：39】港股中午收市前升約174點，報17276點，科指升1.9%，報3824點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日升0.1%，深證跌0.3%，創業板指跌0.2%。

【11：25】中國天化工 （00362） 跌逾16%，低見0.102元。中國天化工年度虧損約1.6億元，較去年同期虧損10億元收窄，不派末期股息，股份今早復牌。

【11：11】本港地產股向上，其中恒地 （00012） 升3%，新地 （00016） 升逾1%，新世界 （00017） 、信置 （00083） 升1%，長實 （01113） 升0.6%。

【11：08】領展 （00823） 最新升逾6%，高見38.15元。

【11：06】東方甄選 （01797） 逆市跌6%，低見29元。

【10：56】吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升4%，比亞迪 （01211） 升0.5%，廣汽 （02238） 升逾1%，恒大汽車 （00708） 升3%。

【10：47】馬可數字科技 （01942） 逆市跌逾4%，破底低見1.84元。

【10：43】蔚小理升3%至10%，其中小鵬汽車 （09868） 最新逾升一成，高見63.5元。

【10：38】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟跌0.4%，友邦 （01299） 升逾2%，中移動 （00941） 升0.9%，港交所 （00388） 升逾1%。

【10：35】小米 （01810） 升幅進一步擴大至逾6%，破頂高見15.14元。小米股價今年以來已累升38%。

【小米1810】小米14系列首銷熱賣創紀錄、雙11開門紅 小米股價升逾6%破頂

【10：23】BC科技集團 （00863） 升逾14%，高見3.98元。BC科技全資子公司及持有香港證監會牌照的數字資產交易平台OSL Digital Securities與專注中國市場的資產管理公司嘉實國際資產管理聯合向證監會提交一份計劃書，旨在遵守關於代幣化金融產品的監管框架前提下，探索零售基金產品的代幣化。

【10：20】楓葉教育 （01317） 達成復牌條件，股價復牌升逾22%，高見0.44元。

【10：15】ATM最新個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 轉跌近0.1%。

【10：13】恒指升幅收窄至約167點，報17268點，科指升2%，報3829點。

【10：12】百勝中國 （09987） 跌近8%，破底低見326.8元，海底撈 （06862） 續跌逾2%，低見16.44元。

【10：10】小鵬汽車 （09868） 最新升8%，高見62.8元，蔚來 （09866） 升近3%，理想汽車 （02015） 升逾4%。

【10：04】大市升勢回順，最新升約216點，報17318點，科指升2.2%，報3836點。

【10：00】香港寬頻 （01310） 將於今日公布業績，股價績前升逾8%，高見3.13元。

【09：45】港股早段升逾300點，報17426點，升324點，科指升近3%，3864點。

【09：40】中國恒大 （03333） 升半成，恒大物業 （06666） 升逾1%，恒大汽車 （00708） 升2%。

【09：39】藥師幫 （09885） 逆市再挫一成，股價低見19.02元。

【09：38】領展 （00823） 股價升逾4%，高見37.6元。

【09：37】青啤 （00168） 升0.4%，高見58.55元。

【青啤168】小便風波後續 青島啤酒：原料運輸車改為全封閉自卸車、對封存麥芽作無害化處理

【09：35】小米 （01810） 早段升近4%，破頂高見14.86元。

【09：31】【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517首掛 平開後升約1%、一手賺24元

【09：30】海底撈 （06862） 股價反彈，開市後升近1%，高見17.24元。

【09：27】港鐵 （00066） 升逾1%，港鐵提早結束瑞典其中一項鐵路業務專營權，並預告入帳7億港元額外開支。

【港鐵66】港鐵提早退出瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路項目 預告入帳開支7億港元

【09：26】吉利 （00175） 高開逾1%，吉利10月總銷量為180,706部汽車，較去年同期增長約19%。

【汽車股】吉利10月銷量按年升19%至約18萬部

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%。小鵬汽車 （09868） 升逾5%，百勝中國 （09987） 再跌5%，恒指高開180點，開報17282點，成交13.5億元。科指升1.6%，報3813點。

【電動車】一文看清新能源車廠10月交付量 理想交付飈3倍突破四萬輛、比亞迪銷量增近39%

【09：13】期指開報17253點，升169點。

【09：03】鐵貨 （01029） 今早短暫停牌。

【09：03】楓葉教育 （01317） 、中國天化工 （00362） 復牌。

【09：01】恒指黑期升約147點，17235點。

【08：07】【香港加息】金管局維持基本利率5.75厘不變

【07：55】【恒大危機】恒大︰恒大地產截至9月底未能清償到期債約2808億人幣

【07：45】【新股IPO】友寶在線2429中間10.35元定價 超額認購10倍、一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】聯儲局一如預期維持利率不變︱港鐵提早退出瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路項目

【07：45】港股ADR收報17130點，升29點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.73元，較港收市價低0.17元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報289.04元，較港收市價高2.04元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.65元，較港收市價高1.05元或1.3%。

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【07：30】聯儲局一如市場預期不加息，主席鮑威爾指美國經濟增長遠超預期，但強調當局會專注於雙重使命，即維持最大就業，及將通脹回落至2%目標水平。美債息日內跌勢未止，美股反覆向好，截至今晨4時，道指升221點，收報33274點；納指升210點或1.64%，收報13061點；標指升44點，報4237點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升73點 小鵬美股高港5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩