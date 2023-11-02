【港股市況】領展升逾6%　小米升6%破頂、小鵬汽車升一成　恒指升逾300點後回順（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股高開近200點。阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%。小鵬汽車 （09868） 升逾5%，百勝中國 （09987） 再跌5%，恒指高開180點，開報17282點，成交13.5億元。科指升1.6%，報3813點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】海底撈買溫泉度假村項目 為何交易嚇怕市場？

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【11：11】本港地產股向上，其中恒地 （00012） 升3%，新地 （00016） 升逾1%，新世界 （00017） 、信置 （00083） 升1%，長實 （01113） 升0.6%。

【11：08】領展 （00823） 最新升逾6%，高見38.15元。

【11：06】東方甄選 （01797） 逆市跌6%，低見29元。

【10：56】吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升4%，比亞迪 （01211） 升0.5%，廣汽 （02238） 升逾1%，恒大汽車 （00708） 升3%。

【10：47】馬可數字科技 （01942） 逆市跌逾4%，破底低見1.84元。

【10：43】蔚小理升3%至10%，其中小鵬汽車 （09868） 最新逾升一成，高見63.5元。

【10：38】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟跌0.4%，友邦 （01299） 升逾2%，中移動 （00941） 升0.9%，港交所 （00388） 升逾1%。

【10：35】小米 （01810） 升幅進一步擴大至逾6%，破頂高見15.14元。小米股價今年以來已累升38%。

【10：23】BC科技集團 （00863） 升逾14%，高見3.98元。BC科技全資子公司及持有香港證監會牌照的數字資產交易平台OSL Digital Securities與專注中國市場的資產管理公司嘉實國際資產管理聯合向證監會提交一份計劃書，旨在遵守關於代幣化金融產品的監管框架前提下，探索零售基金產品的代幣化。

【10：20】楓葉教育 （01317） 達成復牌條件，股價復牌升逾22%，高見0.44元。

【10：15】ATM最新個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 轉跌近0.1%。

【10：13】恒指升幅收窄至約167點，報17268點，科指升2%，報3829點。

【10：12】百勝中國 （09987） 跌近8%，破底低見326.8元，海底撈 （06862） 續跌逾2%，低見16.44元。

【10：10】小鵬汽車 （09868） 最新升8%，高見62.8元，蔚來 （09866） 升近3%，理想汽車 （02015） 升逾4%。

【10：04】大市升勢回順，最新升約216點，報17318點，科指升2.2%，報3836點。

【10：00】香港寬頻 （01310） 將於今日公布業績，股價績前升逾8%，高見3.13元。

【09：45】港股早段升逾300點，報17426點，升324點，科指升近3%，3864點。

【09：40】中國恒大 （03333） 升半成，恒大物業 （06666） 升逾1%，恒大汽車 （00708） 升2%。

【09：39】藥師幫 （09885） 逆市再挫一成，股價低見19.02元。

【09：38】領展 （00823） 股價升逾4%，高見37.6元。

【09：37】青啤 （00168） 升0.4%，高見58.55元。

【青啤168】小便風波後續 青島啤酒：原料運輸車改為全封閉自卸車、對封存麥芽作無害化處理

【09：35】小米 （01810） 早段升近4%，破頂高見14.86元。

【09：31】【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517首掛 平開後升約1%、一手賺24元

【09：30】海底撈 （06862） 股價反彈，開市後升近1%，高見17.24元。

【09：27】港鐵 （00066） 升逾1%，港鐵提早結束瑞典其中一項鐵路業務專營權，並預告入帳7億港元額外開支。

【港鐵66】港鐵提早退出瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路項目 預告入帳開支7億港元

【09：26】吉利 （00175） 高開逾1%，吉利10月總銷量為180,706部汽車，較去年同期增長約19%。

【汽車股】吉利10月銷量按年升19%至約18萬部

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%。小鵬汽車 （09868） 升逾5%，百勝中國 （09987） 再跌5%，恒指高開180點，開報17282點，成交13.5億元。科指升1.6%，報3813點。

【電動車】一文看清新能源車廠10月交付量 理想交付飈3倍突破四萬輛、比亞迪銷量增近39%

【09：13】期指開報17253點，升169點。

【09：03】鐵貨 （01029） 今早短暫停牌。

【09：03】楓葉教育 （01317） 、中國天化工 （00362） 復牌。

【09：01】恒指黑期升約147點，17235點。

【08：07】【香港加息】金管局維持基本利率5.75厘不變

【07：55】【恒大危機】恒大︰恒大地產截至9月底未能清償到期債約2808億人幣

【07：45】【新股IPO】友寶在線2429中間10.35元定價 超額認購10倍、一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】聯儲局一如預期維持利率不變︱港鐵提早退出瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路項目

【07：45】港股ADR收報17130點，升29點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.73元，較港收市價低0.17元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報289.04元，較港收市價高2.04元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.65元，較港收市價高1.05元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】聯儲局一如市場預期不加息，主席鮑威爾指美國經濟增長遠超預期，但強調當局會專注於雙重使命，即維持最大就業，及將通脹回落至2%目標水平。美債息日內跌勢未止，美股反覆向好，截至今晨4時，道指升221點，收報33274點；納指升210點或1.64%，收報13061點；標指升44點，報4237點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升73點 小鵬美股高港5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩