【港股市況】阿里巴巴升2%、小鵬汽車升5%　百勝中國未止跌　恒指高開180點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股高開近200點。阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%。小鵬汽車 （09868） 升逾5%，百勝中國 （09987） 再跌5%，恒指高開180點，開報17282點，成交13.5億元。科指升1.6%，報3813點。

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分析文章︰

【分析】海底撈買溫泉度假村項目 為何交易嚇怕市場？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：45】港股早段升逾300點，報17426點，升324點，科指升近3%，3864點。

【09：40】中國恒大 （03333） 升半成，恒大物業 （06666） 升逾1%，恒大汽車 （00708） 升2%。

【09：39】藥師幫 （09885） 逆市再挫一成，股價低見19.02元。

【09：38】領展 （00823） 股價升逾4%，高見37.6元。

【09：37】青啤 （00168） 升0.4%，高見58.55元。

【青啤168】小便風波後續 青島啤酒：原料運輸車改為全封閉自卸車、對封存麥芽作無害化處理

【09：35】小米 （01810） 早段升近4%，破頂高見14.86元。

【09：31】【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517首掛 平開後升約1%、一手賺24元

【09：30】海底撈 （06862） 股價反彈，開市後升近1%，高見17.24元。

【09：27】港鐵 （00066） 升逾1%，港鐵提早結束瑞典其中一項鐵路業務專營權，並預告入帳7億港元額外開支。

【港鐵66】港鐵提早退出瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路項目 預告入帳開支7億港元

【09：26】吉利 （00175） 高開逾1%，吉利10月總銷量為180,706部汽車，較去年同期增長約19%。

【汽車股】吉利10月銷量按年升19%至約18萬部

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%。小鵬汽車 （09868） 升逾5%，百勝中國 （09987） 再跌5%，恒指高開180點，開報17282點，成交13.5億元。科指升1.6%，報3813點。

【電動車】一文看清新能源車廠10月交付量 理想交付飈3倍突破四萬輛、比亞迪銷量增近39%

【09：13】期指開報17253點，升169點。

【09：03】鐵貨 （01029） 今早短暫停牌。

【09：03】楓葉教育 （01317） 、中國天化工 （00362） 復牌。

【09：01】恒指黑期升約147點，17235點。

【08：07】【香港加息】金管局維持基本利率5.75厘不變

【07：55】【恒大危機】恒大︰恒大地產截至9月底未能清償到期債約2808億人幣

【07：45】【新股IPO】友寶在線2429中間10.35元定價 超額認購10倍、一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】聯儲局一如預期維持利率不變︱港鐵提早退出瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路項目

【07：45】港股ADR收報17130點，升29點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.73元，較港收市價低0.17元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報289.04元，較港收市價高2.04元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.65元，較港收市價高1.05元或1.3%。

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【07：30】聯儲局一如市場預期不加息，主席鮑威爾指美國經濟增長遠超預期，但強調當局會專注於雙重使命，即維持最大就業，及將通脹回落至2%目標水平。美債息日內跌勢未止，美股反覆向好，截至今晨4時，道指升221點，收報33274點；納指升210點或1.64%，收報13061點；標指升44點，報4237點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升73點 小鵬美股高港5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩