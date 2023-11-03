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【ET開市直擊】小米強勢可持續？蘋果業績後部署（歡迎觀眾問股）

股市 08:32 2023/11/03

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小米 （01810） 股價持續強勢，過去6個月累升近40%，周四衝上逾一年半高位。最新有調查指，小米第3季全球智能手機交付按季升25%，獲多間券商上調目標價。加上小米新手機上市首日銷量強勁、電動車有望明年推出等利好因素，小米前景明顯轉好？投資者該如何把握機會？蘋果（AAPL.US）於周四美股收市後公布業績，上季營收連續4季下滑。蘋果未有提供盈利指引，惟管理層預期第4季收入與去年同期相若。有分析師認為，包含年尾有重磅節日購物期，預期收入增長指引不佳，拖累盤後股價跌3%，績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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