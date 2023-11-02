【美股業績︱QCOM】高通上季收入、今季指引勝預期　預示芯片低迷復甦、股價盤後升近4%

▲ 【美股業績︱QCOM】高通上季收入、今季指引勝預期 預示芯片低迷復甦

高通（Qualcomm 美︰QCOM）公布季度業績。高通上季收入86.7億美元，按年跌24%，高於市場預期的85.1億美元，經調整每股收益2.02美元，亦高於預期的1.91美元。高通股價盤後升3.8%，報115.14美元。

期內，手機芯片銷售額按年跌27%至54.6億美元，高於市場預期的53.4億美元。汽車業務收入升15%至5.4億美元。物聯網業務收入減31%至13.8億美元。

高通財務總監 Akash Palkhiwala表示，全球3G、4G、5G手機需求出現穩定的早期迹象，預計全年使用其手機芯片的總出貨量，將按年錄得中高個位數跌幅，好於公司先前的預期。

指引方面，高通預計本季經調整每股收益為2.25至2.45美元，高於市場普遍預期的2.23美元，銷售額預計為91億至99億美元，市場預期則為92億美元。

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責任編輯︰梁浩碩