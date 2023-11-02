  • 25°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 08:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績︱QCOM】高通上季收入、今季指引勝預期　預示芯片低迷復甦、股價盤後升近4%

股市 08:24 2023/11/02

分享：

分享：

【美股業績︱QCOM】高通上季收入、今季指引勝預期　預示芯片低迷復甦

高通（Qualcomm 美︰QCOM）公布季度業績。高通上季收入86.7億美元，按年跌24%，高於市場預期的85.1億美元，經調整每股收益2.02美元，亦高於預期的1.91美元。高通股價盤後升3.8%，報115.14美元。

期內，手機芯片銷售額按年跌27%至54.6億美元，高於市場預期的53.4億美元。汽車業務收入升15%至5.4億美元。物聯網業務收入減31%至13.8億美元。

高通財務總監 Akash Palkhiwala表示，全球3G、4G、5G手機需求出現穩定的早期迹象，預計全年使用其手機芯片的總出貨量，將按年錄得中高個位數跌幅，好於公司先前的預期。

指引方面，高通預計本季經調整每股收益為2.25至2.45美元，高於市場普遍預期的2.23美元，銷售額預計為91億至99億美元，市場預期則為92億美元。

【美股業績】AMD上季收入升4%勝預期　預計明年AI芯片收入或逾20億美元

【美股業績︱Intel】英特爾業績勝預期、預計今季銷售恢復增長　開市升逾8%

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

責任編輯︰梁浩碩

美股 Qualcomm 高通（Qualcomm，美：QCOM）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】美聯儲議息後拆局 港股11月可有起色？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【香港加息】金管局維持基本利率5.75厘不變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款