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【香港加息】金管局維持基本利率5.75厘不變　未確定加息周期是否完結、高息環境或維持一段時間

股市 09:44 2023/11/02

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【香港加息】金管局維持基本利率5.75厘不變

美國聯儲局維持利率不變，聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘區間，金管局亦同樣維持基本利率於5.75厘不變。金管局表示，美聯儲往後的議息決定將繼續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，故美國加息周期是否完結仍有待確定，而高息環境可能會維持一段時間。

金管局表示，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

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責任編輯︰梁浩碩

貨幣政策 香港金融管理局 香港 加息 美國聯儲局
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