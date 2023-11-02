▲ 【恒大危機】恒大︰恒大地產截至9月底未能清償到期債約2808億人幣

中國恒大 （03333） 公布其主要附屬公司恒大地產於截至9月底所涉及重大訴訟及未能清償到期債務等事項的最新情況。恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2808.3億元（人民幣，下同），逾期商票累計約2060.8億元。

於重大訴訟方面，恒大地產標的金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計1961件，標的金額總額累計約4534.17億元。

恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信托、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計75個。

恒大地產新增118條被執行信息，新增被執行金額合計約人民幣152.7億元。

恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權，於9月期間新增18宗。

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責任編輯︰梁浩碩