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【新股IPO】友寶在線2429中間10.35元定價　超額認購10倍、一手中籤率15%（附分配結果連結）

新股IPO 07:40 2023/11/02

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【新股IPO】友寶在線2429中間1035元定價　超額認購10倍、一手中籤率15%（附分配結果連結）

内地自動售賣機製造商友寶在線（Ubox Online） （02429） 公布招股結果。友寶在線以每股10.35元定價，為招股價9.4元至11.4元的中間範圍定價，集資淨額1.5億元，一手中籤率15.02%，抽12手（6000股）可穩獲一手。友寶在線將於11月3 日掛牌。【分配結果連結】

友寶在線於香港公開發售部分共錄得5308人認購，超額認購10.29倍，國際發售部分獲小幅超額認購，超購0.41倍。

所得款項淨額約80%用於擴大其中國大陸一線、新一線、二線及三線城市的點位網絡覆蓋面及滲透率；5%用於進一步發展運營能力以及通過在中國大陸各地建設或升級倉儲及╱或物流系統；7%用於通過硬件升級、軟件提升及招聘人才；8%用於營運資金和一般公司用途。

【新股IPO】友寶在線2429今日招股　一手入場費約5757元

【新股IPO】內地營銷商華視集團招股　孖展未足額　入場費4202元

【新股IPO】物流設備商佛朗斯招股　孖展暫未足額　入場費3269元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 友寶在線（02429）
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