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【美國加息】鮑威爾記者會講什麼？暫停一兩次加息 是否不再加息？

股市 06:51 2023/11/02

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【美國加息】鮑威爾記者會講什麼？暫停一兩次加息 是否不再加息？

FOMC（聯邦公開市場委員會）一致同意維持聯邦基金利率於5.25至5.5厘不變，市場普遍預期不再加息，聯儲局主席鮑威爾指出，央行尚未就12月的會議做出任何決定，並表示委員會仍將在適當時期有適當的做法，「有些意見認為暫停一次或兩次加息後，便很難再加息，這些意見是不對的。」。不過，鮑威爾仍肯定的講，FOMC目前沒有考慮、甚至討論減息。

「我們仍然關注首要的問題，即是『在採取限制性的貨幣政策立場下，通脹是否成功降至2%？』，這就是我們關注的問題。」

對於CPI已回落至4%以下，鮑威爾指，「最近幾個月良好的數據，只是建立信心的開始，以令通脹持續回落至我們的目標，但距離回落至2%，仍有很長的路要走。」

鮑威爾直認低估了家庭和小型企業的資產負債表，因為消費支出仍然強勁，他表示，國家將最終回復到疫情前的儲蓄水平，但目前仍未到這水平。

對於金融緊縮環境，鮑威爾指出，並不預期聯儲局會改變緊縮方向。「央行每月准許減持950億美元債券及按揭抵押證券，只是債息上升的一個小因素，FOMC沒有考慮改變縮減資產負債表的方向，這不是我們正在談論考慮的事情」。

鮑威爾指出，抑制通脹仍可能需要減慢經濟增長及更疲弱的就業市場，「我仍然相信，我的大部份同事亦相信，我們需要更慢的增長，以及勞工市場放緩，以完全恢恢價各穩定。」

【儲局議息】聯儲局一如市場預期 維持利率不變

記者：譚志偉

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