年宵攤位11月13日起競投 乾貨攤位底價450元起

食物環境衞生署公布，農曆年宵市場明年2月4日至10日在15個地點舉行，共902個濕貨攤位、572個乾貨攤位、八個主題攤位和25個快餐攤位本月13日起分批公開競投。

濕貨攤位競投底價為380元至6,530元，乾貨攤位底價為450元至8,540元，快餐攤位底價為2,280元至120,470元。



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港島、離島和九龍區會有六個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場、黃大仙摩士公園及觀塘區觀塘遊樂場，共有七百九十個攤位供市民競投。



維多利亞公園年宵市場攤位的競投將11月13日至15日（星期一至三）一連三天在荔枝角政府合署二樓禮堂（地址：九龍荔枝角荔灣道十九號）舉行。第一日（11月13日）競投快餐攤位和濕貨攤位；第二日（11月14日）競投主題攤位和乾貨攤位；而第三日（11月15日）競投乾貨攤位。由於座位有限，有意競投維多利亞公園年宵市場攤位的人士，請按其屬意競投攤位的類別於指定日期到荔枝角政府合署參與競投。



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東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於11月16日（星期四）在上址舉行，由上午9時直至競投結束為止。

深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場、黃大仙摩士公園及觀塘區觀塘遊樂場的年宵市場攤位競投將於11月17日至22日在上址舉行。每日競投均分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時或9時30分至下午12時30分，下午時段則由2時開始，直至競投結束為止。



新界區會有九個年宵市場，設於荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、元朗東頭工業區遊樂場、屯門天后廟廣場、沙田源禾遊樂場、北區石湖墟遊樂場、葵青葵涌運動場、西貢萬宜遊樂場及將軍澳寶康公園，共有513個濕貨攤位、197個乾貨攤位和七個快餐攤位。



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荃灣、大埔、元朗、北區、葵青、西貢及將軍澳年宵市場攤位的競投分別於11月23日、11月24日、11月27日、12月1日、12月4日及12月5日，在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。每日競投均分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時開始，直至競投結束為止。



沙田年宵市場的攤位競投於11月29日在上址舉行，由上午9時30分直至競投結束為止。屯門天后廟廣場年宵市場的攤位競投則於11月28日在井財街社區會堂（地址：屯門井財街二十七號）舉行，由上午9時30分至競投結束為止。

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撰文：陳詠妍