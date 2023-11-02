【券商點睇】資產增速超過同業 中信證券勝在業務結構均衡

交銀國際指，中信證券（06030）首三季純利按年下降0.9%，其中第三季單季按年下降4.9%，降幅小於上市券商整體，總體仍保持平穩。首三季度營業收入按年下降8.1%，扣除大宗商品相關收入後的核心營收持平，自營投資收益帶來的營收增長基本被輕資產收入和淨利息收入的按年下降所抵銷。

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報告稱，公司資產增速超同業，第三季交易性金融資產按季顯著增長。第3季末，總資產較年初增長8%，增速領先同業，增長主要來自交易性金融資產，以及兩融資產增速較快；第三季總資產按季保持穩定，但結構上，貨幣資金減少，交易性金融資產環比顯著增加，帶來投資收益相應增長。

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交銀國際報告指，中信證券的業務結構均衡，投資收益和盈利總體表現穩健。由於公司較早完成配股融資，帶來槓桿率提升空間，資產增速快於同業，維持公司「買入」評級。該行又小幅下調投行收入和自營投資收益率預測，小幅下調盈利預測，預計2023年盈利按年略降1%，維持目標價21.5元。

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責任編輯：林衛