【券商點睇】汽車後市場O2O模式 途虎增長路徑清晰

招商國際表示，作為汽車後市場先鋒，途虎（09690）憑借對門店的強管控、友好的加盟商網絡，以及強大的供應鏈採購能力，將在不斷增長的行業趨勢中受益，預計公司收入將在2023至2025年實現20%的年均複合增長，動力來自門店擴張、效率優化、多元化商業模式和技術提升。

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報告稱，途虎是一家立足於中國汽車後市場，提供一站式汽車保養服務的O2O公司。根據灼識咨詢，公司2022年在同行門店數量上排名第一，並在汽車服務收入中排名第三。另中國的汽車後市場GMV在2023至2027年將以9%的年均複合增長，其門店擴張和訂單增長持樂觀態度，並預計門店、訂單在2023至2025年實現21%、23%的年均複合增長。

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招銀國際指出，基於DCF計算的目標價為50.1元，對應2024年市銷率為2.8倍，與海外同行估值相當。在途虎上市後，京東近期有發起價格戰，但對途虎財務影響有限且價格戰長期不可持續，源於途虎門店強把控、維修保養低頻消費下用戶注重服務特性、價格補貼下品牌商利益平衡。

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責任編輯：林衛