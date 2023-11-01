▲ 【青啤168】小便風波後續 青島啤酒：原料運輸車改為全封閉自卸車、對封存麥芽作無害化處理

青島啤酒 （00168） 此前被揭有工人爬進原料倉小便。青啤指，經公安機關調查， 外包業務公司青島智和商貿有限公司裝卸工人崔某某具有故意損毀財物的違法行為，公安機關已予以行政拘留。

事件發生後，青啤指，迅速開展排查整頓，全面加強 內部管理，並採取了整改措施，包括1）嚴格落實質量管控體系，原料運輸車輛全部改為全封閉自卸車，實現人員與物料全程無接觸；廠區監控系統升級為人工智能行為識別監控系統，加強全過程實時有效 監控。

2）強化外包業務人員管理，納入工廠一體化管理，進一步加強培訓並嚴格考核。3）成立專項調查組，正在對相關責任單位、責任人的失職行為進行調查，並依 規依紀嚴肅處理。4）對已封存的麥芽，公司正在市場監管部門的監督下對其進行無害化處理，確保不進入食品生產加工環節。

青啤指，將深刻汲取教訓，舉一反三，認真整改，進一步加大全流程質量管控，確保產品質量， 維護青島啤酒的百年品牌聲譽。

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編輯：袁諾曦