【MIRROR成軍5周年】MIRROR成軍5週年包場迪士尼跟鏡粉狂歡 與偶像近距離接觸MIRO大讚值得

今年是人氣男團MIRROR成軍五周年，今日(１日)他們就在迪士尼舉行《MIRROR 5th Anniversary Fantatic Meet》與逾萬名鏡粉聚會，除了有花車巡遊、跟粉絲玩機動遊戲，更有一小型音樂會，與大家歡聚了一日。ＭIRROR近兩年風頭一時無兩，只要有他們的蹤影，總會聚集了大批鏡粉，等候多時就只為見偶像一面。盡管隨着疫情過去，通關後市民出現報復式外遊，有些人覺得對MIRROR的人氣也造成影響，團隊廣告也較早兩年減少，但事實是，整體經濟跟早兩年也出現明顯的變化，難以因此而論定一個團隊的人氣，事實上，當下在香港能凝聚到如此龐大的粉絲群，MIRROR確實是少數。

今次應該是首次有歌手組合包場迪士尼舉行大型粉絲聚會，在園區所見各處都聚集了不同的粉絲，大家見偶像的興奮心情都在臉上表露無遺。轉眼五周年，訪問期間12子的互動笑料依然，冀他們繼續為香港帶來歡樂，繼續推動本地經濟。

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記者：張以正