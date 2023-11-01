【美股業績】Estée Lauder受累中國市場逆風　下調今財年指引　股價急挫18%

▲ Estée Lauder受累中國市場逆風 下調今財年展望

雅詩蘭黛Estée Lauder（美：EL）截至9月底止第一財季，經調整後每股盈利為0.11美元，按年大跌92%，高於市場預期的每股虧損0.2美元。雖然盈利好於預期，但受累中國市場帶來的逆風，雅詩蘭黛下調今財年展望，拖累股價於早段跌逾18%，報105.35美元。

雅詩蘭黛預期，今財年淨銷售額按年增長1%至跌2%，經調整每股盈利為介乎2.17至2.42美元。展望下調預期主因在外部逆風增加下，淨銷售額及利潤的復甦步伐更為緩慢。在中國內地，美容行業的增長放緩，故集團降低了對內地及亞洲旅遊零售的預期，集團將重置亞洲零售商庫存到第三財季。同時，以色列和中東其他地區的進一步業務受阻風險及貨幣逆風， 加大了今財年的財務壓力。

雅詩蘭黛上季淨銷售額35.2億美元，大致符合預期的35.4億美元。美國地區的銷售按年升8%至12.1億美元，但歐洲、中東及非洲地區的銷售跌26%至12.5億美元，亞洲地區亦跌6%至10.6億美元。

集團指，雖然香港、日本及澳洲市場的銷售上升，但內地的銷售恢復慢於預期，下跌主要源於護膚品，令亞洲地區銷售下跌。不過，香港的銷售近乎在各產品類別下都有翻倍的增長。

雅詩蘭黛預計，第二財季經調整後每股盈利為0.48至0.58美元。淨銷售額則預期按年跌9%至11%。

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編輯：袁諾曦