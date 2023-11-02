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【分析】海底撈買溫泉度假村項目　為何交易嚇怕市場？

股市 07:00 2023/11/02

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【分析】海底撈買溫泉度假村項目　為何交易嚇怕市場？

藍籌股海底撈 （06862） 公布，以26億日圓（約1738.9萬美元）收購系內特海國際 （09658） 的日本酒店業務的公司JAPAN HAI，股價應聲急跌13%，為何交易嚇怕市場？因為作價及未來的資金投入。

主業為經營火鍋的海底撈指，基於集團有正面的財務表現，並進一步尋求投資及收購機會，以使收入來源多元化。

JAPAN HAI最大的賣點，是持有在日本開發溫泉業務的許可證，計劃開發一個混合式溫泉度假村，將於2027年竣工。溫泉度假村未來可為海底撈會員及忠實客戶提供增值服務，添加消費場景以迎合消費者的多元需要。JAPAN HAI現時擁有並管理位於日本長野縣輕井澤的酒店。

JAPAN HAI於2023年9月15日在日本註冊成立，資產淨額賬面值27億日圓（1809萬美元）。2022年收入60萬美元，稅後虧損63萬美元。

交易最核心的原因，在特海國際有公布，特海指，酒店業務及溫泉度假村的運營需要持續的資金投入及獨特的資源，這與餐廳經營有區別，並可能將公司的重心從核心業務上轉移。集團擬集中資源及精力改善餐廳經營，持續創新，提供優質火鍋美食及服務。經過全面考慮及戰略評估，集團決定剝離在日本的酒店業務及溫泉度假村╱許可證。

由此可見，特海國際對於持續投入興建溫泉度假村有保留，反而由同系的海底撈接手，未來建築費用的投入，恐對海底撈造成負擔，而且1738萬美元的收購價，相當於已建酒店年收入的33倍，業務虧損，亦未有公布有沒有負債，以及無披露輕井澤的酒店的名稱，交易令投資者摸不著頭腦。

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【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

【異動︱餐飲股】海底撈斥1.3億向特海收購日本酒店業務　股價挫10%為最差藍籌

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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