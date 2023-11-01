▲ 【大行看法】資本集團：現金水平高企或屬牛市訊號 派息股估值便宜值得吸納

環球股市今年受緊縮政策影響，資本集團資本集團股票基金經理關穎嫻指，美國通脹可能已經見頂。在現時滾動式經濟衰退下（rolling recession ），許多行業的庫存開始減少，甚至已開始復甦。儘管市場信心轉弱導致現金持倉上升，但現金水平高企可能是牛市訊號。

關穎嫻表示，回顧歷史，在利率見頂後，股票及固定收益投資回報均領先現金，故現時正是考慮分散投資至股票及固定收益的時機。又指派息股現時估值便宜。在歐洲及亞洲，股息收益率高於3%的公司合共有346家。長遠而言，股息股及股息增長股的回報較佳，而且波幅較低。」

該行投資總監（股票）Andy Budden認為，美國未來12個月，仍有機會步入經濟衰退，但可能出現的是不同行業在不同時間以不同步伐陷入連串小規模衰退，即『滾動式經濟衰退』，因此要構建主動型投資組合，聚焦於前景較正面的公司和行業。

此外，在目前的市場環境下，派息公司，尤其是股息增長公司的基本因素相當具吸引力。這些企業增長強韌、現金流和財政狀況穩健，加上公司通常提供合理的回報，同時下行保障亦較強勁。

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編輯：葉志偉