【香港零售】9月零售升13.0%　分析師看好第4季消費市道

政府統計處昨發表最新的9月零售業銷貨額數字。今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，較2022年同月上升13.0%，略低於市場預期的13.8%。分析師看好10月至年底零售，但零售協會憂慮港人北上外遊趨勢持續，加上假日效應「來得快、退得快」，對年末零售未言樂觀。

【香港零售】9月零售業銷貨值同比升13.0% 略低於市場預期

分析師看好年末零售消費市道

上海商業銀行研究部主管林俊泓指數字符合預期：「9月已經過了暑假，旅客減少之下，與旅客相關的零售類別表現都轉弱，這可由珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值，從8月上升57.2%，幅度大降至9月的上升27.3%看得到。」但他指也許港人少了外出用膳，食品、酒類飲品及煙草的銷貨值也由下跌變成大升16.5%，麵包、糕餅、糖果及餅乾類別的升幅估計也來自中秋節送禮，這有助拉高9月的整體數字，他相信數據已變得較之前平穩。

林俊泓指在「十一黃金周」的幫助下，相信10月的零售數據會更好，加上就業率上升2%，還有加薪的幫助下，估計至少多了5%的消費力，加上旅客消費力有所提高下，可以樂觀估計至少有10%以上的升幅。他更樂觀指11月和12月會有13%到14%的升幅，可預期今年第4季的零售消費數據會有不錯表現。

零售協會憂港人北上持續

香港零售管理協會執行總監羅振邦則較為悲觀，他指業界都很關注港人北上導致消費力流出的影響，在未見到趨勢緩和下，難對之後的零售數據有太樂觀的預計。他引述協會會員的調查，指大多數旅客相關的零售商戶在十一國慶長假時只有單位數或低雙位數的銷售增長，而且9成表示遠未回到2018年疫前的水平。

他指假日效應「來得快、退得快」，7成零售商戶指黃金周後的生意明顯減弱，未能持續，而旅客相關的零售商戶更有2成跌幅。不少商戶指人流雖已回復不少，但消費力卻沒有追上人流的升幅，尤其港人北上消費趨勢未停，本地相關的零售商戶近半表示同比有單位數至中雙位數跌幅，羅振邦指去年同期還未通關，基數較高下的跌幅就更明顯。

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本報記者：李智賢

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