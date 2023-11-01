4份標書未達政府底價　東涌住宅地流標

東涌東填海區首幅住宅地上周五（27日）截標，但反應一般，僅收4份標書，而地皮最終亦流標。地政總署公布，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書。

政府發言人說，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測，又指出價往往視乎種種因素，如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等，而政府會密切留意市場情況，適時公布重新推出該幅用地的具體安排。

資料顯示，地皮面積約11.5萬平方呎，指定作私人住宅用途，總樓面約40.1萬平方呎， 於上周五（27日）截標，入標財團包括新地（00016） 、嘉華（00173） 、恒地 （00012） ，而信置（00083） 則夥招商局置地（00978）競投。

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