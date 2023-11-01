  • 25°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4份標書未達政府底價　東涌住宅地流標

股樓投資 18:50 2023/11/01

分享：

分享：

東涌東填海區首幅住宅地上周五（27日）截標，但反應一般，僅收4份標書，而地皮最終亦流標。地政總署公布，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書。 

政府發言人說，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測，又指出價往往視乎種種因素，如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等，而政府會密切留意市場情況，適時公布重新推出該幅用地的具體安排。 

資料顯示，地皮面積約11.5萬平方呎，指定作私人住宅用途，總樓面約40.1萬平方呎， 於上周五（27日）截標，入標財團包括新地（00016） 、嘉華（00173） 、恒地 （00012） ，而信置（00083） 則夥招商局置地（00978）競投。 

延伸閲讀：【多相】NOVO LAND 2A期新三房示位陪你睇 簡約北歐風打造溫馨家居【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

 

同場加映【青姐話】築緊底？ 再尋底？

青姐話
【青姐話】築緊底？ 再尋底？

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂?

溫股知新
【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

填海 地政總署 東涌

上一篇文章

譚仔進軍澳洲及菲律賓 拓展特許經營業務

下一篇文章

新香港人1385.5萬購星凱‧堤岸三房戶　9月重推以來連沽35伙　套現逾4億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款