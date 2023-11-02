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西班牙萊奧諾公主18歲生日 正式宣誓成王儲

環球社會熱點 09:05 2023/11/02

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有歐洲最美公主之稱的西班牙女王儲萊奧諾公主（Princess Leonor）於周二（10月31日）生日，並在當日參與國會舉行的宣誓儀式，正式成為西班牙的王儲。

西班牙女王儲戎裝照曝光 入讀軍校3年準備繼承王位 【下一頁】

步入成年的萊奧諾在父母國王費利佩六世（King Felipe VI）﹑王后萊蒂西亞（Queen Letizia）及妹妹蘇菲亞公主（Princess Sofia）陪同，到國會宣誓正式成為王儲。

內閣政府多數官員均有出席，唯獨3位左翼聯合政府的暫代部長拒絕參與，指世襲及未經選舉的國家元首並不符合民主。另外，支持加泰隆尼亞﹑巴斯克地區及加利西亞（Galicia）地區獨立的國會議員亦拒絕參加。

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西班牙公爵為愛女改25字全名 政府嫌太長拒受理 【下一頁】

西班牙國內因王室長期陷入分歧，2022年的民調顯示，多達51.6%受訪西班牙民眾希望成為共和國，僅不足3成5人支持維持王室。但同年另一個民調發現，王室支持度達55.3%。

王室亦深陷醜聞困擾，前國王胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos I）因捲入財務醜聞離開西班牙。反對王室人士認為，胡安·卡洛斯一世當年繼位不具合法性。

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責任編輯：吳漢培

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