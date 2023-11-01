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【美股分析】高盛：美股在美國經濟佔比過重　料未來難再長期跑贏大市

股市 18:25 2023/11/01

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美股近年走勢強勁，持續跑贏環球股市，但高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，美股現時有更高的集中度風險，而且股市在美國經濟中所佔比重較其他任何地方要高得多，建議投資者應分散投資。料過去十年美股顯著跑贏的勢頭，不太可能在未來十年重演。

標普500指數今年首10個月的回報率較全球股市高出約9個百分點，預期指數可望在過去十年中連續第八年跑贏大市。但他認為相較於其他主要市場，美股有更高的集中風險，美股在經濟中所佔比重亦比其他任何地方都高得多，直言投資者應分散投資。

Peter Oppenheimer續指，美國家庭持有的股票也遠多於其他市場，在現金和債券等其他資產類別帶來的競爭加劇，可能會限制持股比例進一步上升。此外，他稱美股估值相較於歷史水平和其他市場均存在顯著溢價。

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編輯：葉志偉

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