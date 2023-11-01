譚仔進軍澳洲及菲律賓 拓展特許經營業務

本地連鎖米線餐廳營運商譚仔國際(02217) 宣布，已與新加坡上市公司ST Group成立合營公司， 分別持有 其 49%及 51%股權 。合營公司將被授予主特許經營權 ，於澳洲及新西蘭經營集團其中一個品牌的餐廳及相關外賣到戶服務。此外，合營公司可與其他夥伴簽訂進一步的附屬特許經營協議 ，推動集團業務擴張 。 集團亦保留在澳洲及新西蘭以譚仔雲南米線及譚仔三哥米線品牌開設及經營自營餐廳的權利。

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ST Group現擁有九個國際流行品牌的獨家特許經營權及持牌經營權，包括「一風堂」、「貢茶」、「 PappaRich」、「 NeNe Chicken」、「 Hokkaido Baked Cheese Tart」 等 ，在澳洲、新西蘭及英國擁有 173間餐廳 。

另外，譚仔與菲律賓綜合企業 Suyen Corporation的附屬公司 BVCUISINE Inc.於 2023年 8月訂立諒解備忘錄及意向書 ，擬以特許經營安排的方式進軍菲律賓市場。 集團將向 BVCUISINE授出獨家許可，以在菲律賓開設和經營集團旗下品牌餐廳 。Suyen Corporation現時亦管理日式連鎖店 「 丸亀製麵 」 、 「 Maisen邁泉豬排」 和「 St. Marc Cafe」 以及 「 Patchi」 和 「 Paul Boulangerie」等其他品牌在菲律賓的業務 。

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