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【餐飲股】譚仔國際擬以特許經營進軍澳洲及菲律賓

股市 18:18 2023/11/01

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譚仔國際 （02217） 擬以特許經營進軍澳洲及菲律賓，並宣布更改全球發售所得款項淨額用途，將原來建議用作擴充自營餐廳網絡，擴大至包括透過合營或特許經營安排在選定海外市場開設餐廳。譚仔指，利用合營或特許經營安排在目標市場擴充網絡，可減少集團進軍新市場所需的資本投入，建立可擴展的業務模式實現迅速擴充及市場滲透。

譚仔發公告指，宣布與ST Group Food Industries Holdings Limited成立合營公司，分別持有49%及 51%股權。合營公司的初始註冊資本為200萬澳元，其中，譚仔將出資98萬澳元。

合營公司將被授予主特許經營權，於澳洲及新西蘭經營集團其中一個品牌的餐廳及相關外賣到戶服務。合營公司可與其他夥伴簽訂進一步的附屬特許經營協議，推動譚仔業務擴張。譚仔亦保留在澳洲及新西蘭以「譚仔」及「三哥」品牌開設及經營自營餐廳的權利。

ST Group為總部位於澳洲的餐飲集團，於2019年在新加坡交易所上市，擁有9個品牌的獨家特許經營權及持牌經營權，包括「一風堂」、「貢茶」、「PappaRich」、「NeNe Chicken」、「Hokkaido Baked Cheese Tart」等，在澳洲、新西蘭及英國擁有173間餐廳。

另外，譚仔已與菲律賓綜合企業 Suyen Corporation 的附屬公司BVCUISINE Inc，訂立諒解備忘錄及意向書，擬以特許經營安排的方式進軍菲律賓市場。譚仔將向 BVCUISINE 授出獨家許可，以在菲律賓開設和經營集團旗下品牌餐廳。

Suyen Corporation在經營餐飲業務上，管理日式連鎖店「丸亀製麵」、「Maisen 邁泉豬排」和「St. Marc Cafe」以及「Patchi」和「Paul Boulangerie」等其他品牌在菲律賓的業務。

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編輯：袁諾曦

港股 譚仔國際（02217）
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