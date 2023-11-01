新香港人1385.5萬購星凱‧堤岸三房戶　9月重推以來連沽36伙　套現逾4億元

鐵路沿綫項目吸引各地專才，中洲置業旗下現樓新盤火炭星凱‧堤岸近日續錄成交。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目今日再錄得2宗成交，其中售出5座29樓A室，實用面積673平方呎，屬三房間隔，享開揚山景，成交價1,385.5萬元，實用呎價20,587元。

據悉，買家為新香港人，是次採用全新推出的<搶人才> 先入住•後付款計劃優惠，設720天成交期，買家亦可享有「子女成長資助金優惠」138,000元及「育兒津貼優惠」10,000元折扣優惠。

另一成交單位為2座21樓A室，實用面積325平方呎，一房間隔，享內園景色，以772.4萬售出，呎價23,766元。為回應市場需求，項目上載全新銷售安排，加推10伙於周日起發售。

項目9月重推以來沽出36伙，套現逾4.1億元。樓盤開售至今累售908伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,365元。

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