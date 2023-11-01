2010年購東涌海珀名邸洋房　現呎價跌到8280元沽　帳蝕498萬

樓價持續調整，二手屢見大額蝕讓成交。中原地產陳偉業說，東涌海珀名邸雙號洋房，實用面積2,355平方呎，四房雙套間隔，原開價2,450萬元，終減價500萬元，以1,950萬元沽出，實用呎價8,280元。

資料顯示，原業主於2010年3月以2,448萬元買入上址，持貨13年，現帳面蝕498萬元，物業期內貶值20%。

陳偉業說，買家為本地家庭，見減辣之後，市況逐漸明朗，所以趁目前樓價平換樓升級。由於上址環境清幽，同時交通、起居方便，亦鄰近商場及港鐵站，而且是洋房，但呎價只約8,000多元，故迅速承接。

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