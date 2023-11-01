  • 26°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Vertu手機】Web3手機METAVERTU2攻港　結合AI解決數據私隱洩漏風險

科技 18:12 2023/11/01

分享：

分享：

Vertu今（1日）推出第二代Web3手機「METAVERTU2」，在第一代的基礎上將Web3技術與AI結合，進一步解決數據私隱洩漏風險，售價33,100港元起。（陳靜儀攝）

奢華手機品牌Vertu在去年進軍元宇宙，並發表全球首款Web3概念手機。Vertu今（1日）推出第二代Web3手機「METAVERTU2」，在第一代的基礎上將Web3技術與AI結合，進一步解決數據私隱洩漏風險，售價33,100港元起。

Vertu指出，METAVERTU2是以Web3區塊鏈技術為安全基石，通過大容量存儲，及雙AI模型標記數據，加入AI Agent為用戶處理日常任務。例如，只要用戶將數字分身植入聊天界面，就能讓AI Agent模仿其交流方式，與它進行各種互動；再者，METAVERTU2也能根據每個人的特性，打造出最適合用戶的AI虛擬戀人。

點擊圖片放大
+6
+5

不同手指指紋   解鎖不同系統

Vertu的加密體系METASPACE升級後，亦具備「一機三系統」的特性，現時可設置不同手指的指紋，來解鎖不同系統，單獨創建私隱系統存放私密訊息。

性能方面，METAVERTU2搭載了驍龍8 Gen2版芯片和TEE+SE 芯片，後者為手機的數據備份、通話加密、財務管理等方面帶來升級，並通過點對點絕對隱私存儲VBOX、分佈式加密區塊鏈私鑰備份技術KEYBOX，確保信息和資產不會被惡意篡改或竊取。

續航力方面，METAVERTU2配有5100mAh的超大容量電池與65W極速快充，5%電量仍可支援6小時待機或30分鐘通話。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】嘉里物流加強創新及自動化 與夥伴共迎疫後新機遇
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【華為手機】國際版華為手機彈緊急通知　識別Google服務為「木馬病毒」
今日
【華為手機】國際版華為手機彈緊急通知　識別Google服務為「木馬病毒」
【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用
今日
【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用
【Chrome更新】iOS版Chrome終跟上Safari　網址列可移至底部
今日
【Chrome更新】iOS版Chrome終跟上Safari　網址列可移至底部
【嚴加打擊】YouTube發表聲明　將加強打擊廣告攔截器
今日
【嚴加打擊】YouTube發表聲明　將加強打擊廣告攔截器

你可能感興趣

【華為手機】國際版華為手機彈緊急通知　識別Google服務為「木馬病毒」
今日 14:53
【華為手機】國際版華為手機彈緊急通知　識別Google服務為「木馬病毒」
【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用
今日 14:00
【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用
【Chrome更新】iOS版Chrome終跟上Safari　網址列可移至底部
今日 16:00
【Chrome更新】iOS版Chrome終跟上Safari　網址列可移至底部
5G 網絡保安 元宇宙 人工智能 虛擬貨幣 手機Apps 科技產品 晶片

下一篇文章

【Amazon侵權】Nokia起訴Amazon及HP　侵犯影片串流技術版權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款