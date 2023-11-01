【Vertu手機】Web3手機METAVERTU2攻港　結合AI解決數據私隱洩漏風險

▲ Vertu今（1日）推出第二代Web3手機「METAVERTU2」，在第一代的基礎上將Web3技術與AI結合，進一步解決數據私隱洩漏風險，售價33,100港元起。（陳靜儀攝）

奢華手機品牌Vertu在去年進軍元宇宙，並發表全球首款Web3概念手機。Vertu今（1日）推出第二代Web3手機「METAVERTU2」，在第一代的基礎上將Web3技術與AI結合，進一步解決數據私隱洩漏風險，售價33,100港元起。

Vertu指出，METAVERTU2是以Web3區塊鏈技術為安全基石，通過大容量存儲，及雙AI模型標記數據，加入AI Agent為用戶處理日常任務。例如，只要用戶將數字分身植入聊天界面，就能讓AI Agent模仿其交流方式，與它進行各種互動；再者，METAVERTU2也能根據每個人的特性，打造出最適合用戶的AI虛擬戀人。

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不同手指指紋 解鎖不同系統

Vertu的加密體系METASPACE升級後，亦具備「一機三系統」的特性，現時可設置不同手指的指紋，來解鎖不同系統，單獨創建私隱系統存放私密訊息。

性能方面，METAVERTU2搭載了驍龍8 Gen2版芯片和TEE+SE 芯片，後者為手機的數據備份、通話加密、財務管理等方面帶來升級，並通過點對點絕對隱私存儲VBOX、分佈式加密區塊鏈私鑰備份技術KEYBOX，確保信息和資產不會被惡意篡改或竊取。

續航力方面，METAVERTU2配有5100mAh的超大容量電池與65W極速快充，5%電量仍可支援6小時待機或30分鐘通話。

記者：陳卓賢

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