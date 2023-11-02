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英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙 AI大熱當選

環球社會熱點 08:05 2023/11/02

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英國《柯林斯字典》每年選出一個詞彙，作為最能代表當年的年度風雲詞彙，今年由全球引起熱潮的人工智能（Artificial Intelligence，AI）大熱當選。

白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基 【下一頁】

發行商柯林斯表示，使用AI一詞的速度在2023年內快速增加，用量更是去年的4倍。根據《柯林斯字典》，AI一詞被定義為「由電腦程式模擬的人類思維功能」（the modelling of human mental functions by computer programs）。

本年年度風雲詞彙據悉在一眾新詞語中揀選，最終AI大熱突圍而出。發行商表示，新詞語湧現反映人類語言不斷演化，亦象徵使用詞語人士的憂慮之處。

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英親巴人士闖麥當勞倒生老鼠 籲杯葛聲援以色列企業（有片） 【下一頁】

同時，健康相關詞語在2023年仍然熱烈使用。超級加工（Ultra-processed）及新款處方減肥注射藥物「Semaglutide」（亦稱Wegovy）同樣入選，後者用量更比去年多3倍。

柯林斯董事總經理比克羅夫特（Alex Beecroft）指出，AI當選年度風雲詞彙當之無愧，直指AI是全年熱點，發展十分迅速，已經全面滲透入大眾的日常生活。

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責任編輯：吳漢培

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