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內地專才租轉買　斥1000萬買逸瓏灣三房

股樓投資 16:34 2023/11/01

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中原地產梁建禮表示，減辣後樓市氣氛有改善，外來人才買樓稅項亦可先免後徵，大大提高入市吸引力。

大埔白石角逸瓏灣最新錄內地專才入市個案，為逸瓏灣II高座9座高層C室，實用面積734平方呎，三房間隔，議價後以1,000萬元沽出，實用平均呎價13624元。買家為內地專才，原先於本港租樓，感屋苑居住環境舒適，單位價錢合理，加上政府最新公布先免後徵的稅務安排，即轉租為買購入單位自住。

原業主於2014年以1,067萬元購入單位，持貨9年，是次轉手帳面蝕讓67萬元離場，單位期內貶值6.3%。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 白石角 逸瓏灣II 中原地產

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