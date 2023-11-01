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屯門利寶大廈中層戶228萬沽　6年帳蝕64萬

股樓投資 17:52 2023/11/01

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樓價持續調整，部分業主為加快沽出單位，不惜蝕讓出貨，其中屯門利寶大廈日前有中層單位以228萬元易手，業主持貨6年，帳面蝕64萬元。 

美聯物業馮景廉表示，利寶大廈中層C室，實用面積234平方呎，據悉日前獲用家以228萬元承接，實用呎價約9,745元。 

資料顯示，原業主於2017年以292萬元購入單位，業主持貨6年，帳面蝕64萬元，物業期內貶值22%。 

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撰文 : 黃卓賢

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