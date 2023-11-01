▲ 【港鐵66】港鐵提早退出瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路項目 預告入帳開支7億港元

港鐵 （00066） 近年積極開展海外業務，惟在瑞典發展遇挫折，提早結束其中一項鐵路業務專營權，並預告入帳7億港元額外開支。港鐵表示，2016年開始營運的斯德哥爾摩通勤鐵路項目，原訂專營權為期10年，但去年項目遭因營運人員短缺及維修問題而受到影響。當地公共運輸部宣布，委託協議在2026年到期後不會續期，最新雙方同意提早在2024年3月2日終止委託協議，移交予新營運商。

港鐵預計，當地子企須支付5.8億瑞典克朗（約4.06億港元），其中包括因提早終止協議的「退出費」2.8億瑞典克朗（約1.96億港元），用於補償斯德哥爾摩交通公司產生的相關額外支出。除此以外，港鐵就解決有關營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的其他尚未解決的問題，而支付3億瑞典克朗（約2.1億港元）。此外，港鐵將於終止日期向新營運商無償轉讓若干存貨、 備件及資產。

港鐵預計，因應上述支出、撇銷若干資產和淨支出計提撥備，將在2023年度入帳約10億瑞典克朗（即約7億港元）開支。

港鐵中期報告：瑞典最大鐵路營運商

港鐵補充，透過全資附屬公司在瑞典經營四項鐵路業務，包括斯德哥爾摩地鐵、 MTRX、斯德哥爾摩通勤鐵路和Mälartåg區域交通。在最新港鐵中期報告，公司表示，若按乘客量計，港鐵是瑞典最大的鐵路營運商。

港鐵今年中表示，正投標新一份斯德哥爾摩地鐵服務合約，預計明年上半年公布結果。其他當地項目方面，除了最新提早終止斯德哥爾摩通勤鐵路營運，港鐵也表明考慮撤資MTRX，而Mälartåg項目同樣受車長短缺和維修問題影響，或考慮作虧損撥備。

斯德哥爾摩通勤鐵路連接瑞典首都和鄰近省份，共有四條鐵路綫，全長247 公里、 設有 54 個站，每年接載超過一億乘客。

港鐵上半年國際鐵路業務收入按年跌0.9%至122.2億元，佔集團收入貢獻44%。不過，國際鐵路業務息稅前溢利（EBIT）跌60%至2.68億元，經常性業務更轉錄虧損3200萬元。

據港鐵中期報告，除了本港業務外，港鐵公司在歐洲倫敦、斯德哥爾摩，澳洲悉尼、墨爾本，中國北京、天津、杭州、成都、深圳和澳門，都有業務。

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編輯：麥德銘